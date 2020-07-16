مغردون يسخرون من ابن سلمان بعد فشله أمام قطر في محكمة العدل الدولية

وسرد المغرد عبد العزيز الحضيف، في مقطع فيديو قصة حكم محكمة العدل الدولية وخلفية الأحداث التي صاحبت ذلك.

وقال إنه تم التضييق على السعوديين في الكثير من المجالات ولم يدع لهم حتى مشاهدة كرة القدم المتعة الوحيد المتبقية لهم، مشيرا إلى أن قنوات (بي إن سبورتس) موجودة لدى تركي آل الشيخ.

هذا نفس الخبر من سنتين كل ماطفروا حطوا عقوبة على بي ان سبورت #محكمة_بابا 😂 https://t.co/q5tcC1fvwV — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 15, 2020

وقال مغردون "حينما يتم جلدك في المحاكم العالمية والدولية فما عليك سوى أن ترفع قضية في محكمة بابا حينها فقط ١+١ من الممكن أن يساوي ٣".

وقال المعارض السعودي عمر عبد العزيز" هذا نفس الخبر من سنتين كل ماطفروا حطوا عقوبة على بي ان سبورتس".

اي قلت لك الخبر قديم 😛 واضح ان الحكم ضايقهم لدرجة انهم نبشوا علشان يطلعون شي كانه جديد وينسون الناس ان #قطر_تنتصر_في_محكمه_لاهاي 😁 pic.twitter.com/y9DaV7l28B https://t.co/jej2W3eCJW — راشد القطري 🇶🇦 |المرحلة الـ4️⃣ (@Rashid_Alkuwari) July 16, 2020

وكتب حساب راشد القطري" أي قلت لك الخبر قديم، واضح أن الحكم ضايقهم لدرجة انهم نبشوا علشان يطلعون شي كأنه جديد وينسون الناس".

وغرّد حساب العد" المشكلة مش في محكمة بابا، المشكلة في الوطنجية اللي يحاولون يضحكون على باقي الشعب".

https://twitter.com/717_Qatari/status/1283545280881860612?ref_src=twsrc%5Etfw

يا @KingSalman هجد ولدك ترى صرنا مصخره بين الشعوب #محكمة_بابا — عاصم (@AsaliAsim) July 16, 2020

وشرح حساب جرّاح قائلا "إلغاء نشاطات بي إن في السعودية كان ولابُدّ يحصُل وخصوصاً بعد المشاكل اللي حصلت الآونة الأخيرة ، ولكن المصيبة إلغاؤها وأنت ماعندك بديل! الرياضية"؟!

وأضاف "أتمنى تكون هناك حلول بديلة تُرضي الجماهير؛ أو إن إستمرّ الوضع كذا كارثة عُظمى".

إلغاء نشاطات بي إن في السعودية كان ولابُدّ يحصُل وخصوصاً بعد المشاكل اللي حصلت مؤخّراً، ولكن المصيبة إلغائها وأنت ماعندك بديل! الرياضية؟! أتمنى تكون هناك حلول بديلة تُرضي الجماهير؛ أو إن إستمرّ الوضع كذا كارثة عُظمى https://t.co/7EyuLpndkz — Sari ™ (@LogicSari) July 14, 2020

أمّا حساب ميم فقد تساءل "عدالة ؟ أي عدالة والطرف الثاني ترفضون يوفر محامي يدافع عن نفسه، العدالة في محكمة العدل الدولية كل الأطراف عندهم محامين، أمّا المحكمة السعودية تدافع عن طرف واحد".

ودعا حساب باسم عاصم، الملك سلمان بأن يكبح جماح ابنه وقال" هجد ولدك ترى صرنا مسخرة بين الشعوب".

إلغاء تراخيص

وجاءت هذه التعليقات عقب إصدار قرار بإلغاء ترخيص "بي إن سبورتس" القطرية في السعودية، والذي صدر عقب رفض محكمة العدل الدولية النظر في قضية الحظر الجوي على قطر.

وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية إلغاء ترخيص شبكة "بي إن سبورتس"، وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي (2.7 مليون دولار) على خلفية ممارسات "احتكارية" وفق قرار الهيئة.

حكم المحكمة

وحكمت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، لصالح قطر في خلافها القائم منذ2017 مع عدة دول خليجية فرضت حصارا جويا على الدوحة.

ورفض قضاة المحكمة "بالإجماع" طعنا قدمته السعودية والبحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة بقرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 لصالح قطر.

ويتناول قرار المحكمة التي مقرها في لاهاي، عنصرا أساسيا في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر والدول الأربع.

ففي يونيو/ حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وترافق مع قطع العلاقات الدبلوماسية حصار شامل مع تدابير اقتصادية شملت إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

وطلبت الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار لصالح الدوحة صدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للامم المتحدة.