مسؤول جزائري: أفضّل أن يموت الناس من الجوع على الموت بكورونا (فيديو)

وبرر والي الجلفة، خلال مؤتمر صحفي، عدم فتح المحلات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات، للحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن المسؤولية صعبة، وأن اتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، مسألة معقدة.

وقال إنه قبل اتخاذ أي قرار بغلق أو تعليق أي نشاط تجاري يجب التفكير في المواطن البسيط الذي يعيش من عمله اليومي، ولكن مع وضع كل هذه العوامل بعين الاعتبار فإنه يفضل أن يموت الناس جوعا على أن يقتلهم كورونا.

🔴 والي #مستغانم : دبري راسك

🔴 والي #المسيلة : لي بغا يحرق روحوا يحرق

🔴 والي #سطيف: أضربوا يعرف مضربو

🔴 والي #وهران : متقوليش مكانش الأوكسجين

🔴 والي #الجلفة : جو بريفار تموت بالجوع وماتموتش بالكورونا 😷

من التالي ؟؟ who is next

— أحمد (@Amine_zaydor) July 15, 2020