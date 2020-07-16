مسؤول جزائري: أفضّل أن يموت الناس من الجوع على الموت بكورونا (فيديو)

وبرر والي الجلفة، خلال مؤتمر صحفي، عدم فتح المحلات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات، للحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن المسؤولية صعبة، وأن اتخاذ القرارات المناسبة في مثل هذه الظروف الصحية التي تمر بها البلاد، مسألة معقدة.

وقال إنه قبل اتخاذ أي قرار بغلق أو تعليق أي نشاط تجاري يجب التفكير في المواطن البسيط الذي يعيش من عمله اليومي، ولكن مع وضع كل هذه العوامل بعين الاعتبار فإنه يفضل أن يموت الناس جوعا على أن يقتلهم كورونا.

🔴 والي #مستغانم : دبري راسك

🔴 والي #المسيلة : لي بغا يحرق روحوا يحرق

🔴 والي #سطيف: أضربوا يعرف مضربو

🔴 والي #وهران : متقوليش مكانش الأوكسجين

🔴 والي #الجلفة : جو بريفار تموت بالجوع وماتموتش بالكورونا 😷

من التالي ؟؟ who is next — أحمد (@Amine_zaydor) July 15, 2020

وأثارت تصريحات الوالي غضبًا شديدًا لدى المغردين الذين اعتبروا تصريحاته استفزازا آخر لمواطني مدينة الجلفة (190 كيلومترًا جنوب العاصمة الجزائرية).

بينما رأى البعض أن ما قاله الوالي يدل على نظرة السطلة الاحتقارية للمواطن الذي تراه مجرد رقم فقط يملأ السجلات.

النظام لا يمنحك حق الاختيار حتى في الموت بل اجزم انه يريد ان تموت جوعا بدلا من ان تموت ب #COVID19 كما قال والي #الجلفة و هذا نابع من إيمانه بحرية الرأي و الفكر و الاختيار — Hichem Djarri (@HZitch) July 15, 2020

وبعضهم أشار إلى أن الوالي يتلقى راتبه نهاية الشهر بشكل منتظم، خلافًا لمن يعيشون من عملهم اليومي، ومهددون بالجوع إذا لم يخرجوا للعمل كل صباح.

بينما حاول البعض تبرير تصريحات المحافظ وخوفه على صحة المواطنين.

ومنذ ظهور الوباء، سجلت الجزائر نحو 21 ألف حالة إصابة بكورونا، توفي منهم أكثر من ألف وتعافى نحو 15 ألفًا آخرين.

والي ولاية الجلفة يصرّح…

الفنان الطاهر جحيش يبدع#ترحلو_يعني_ترحلو ✌ pic.twitter.com/lqECO7aCx2 — GⲈⲚⲦLⲈⲘⲀⲚ DŽ (@espoir_dz1) July 14, 2020

آخر إبداعات ولاة #الحكومة_الجزائرية ما صرح به #والي_الجلفة:" أفضل وفاة الناس بالجوع بدلا من #فيروس_كورونا " ؟؟؟ — Boualem Bellelouche (@BBellelouche) July 14, 2020

هذه نظرة المسؤولين للشعب ../

والي الجلفة: أفضل أن يموت سكان الجلفة جوعا على أن يموتو بفيروس كورونا…!!! pic.twitter.com/xMwRIav1oO — tahar benziane ben ahmed (@taharbenziane12) July 15, 2020

بعد تصريحات والي الجلفة: الجوع أو الكورونا، وهنا ترك لك الاختيار؟؟؟

كيف يكون الرد؟؟ 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/HX4qlsdJsx — علي بوڨرن (@bG5O1IKwpgH5CUR) July 15, 2020

https://twitter.com/AhmadDaoud14/status/1283295711858167808?ref_src=twsrc%5Etfw