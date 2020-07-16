ليبيا: انتشال 226 جثة من مقابر جماعية بعد انسحاب حفتر

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس إن "عدد الجثث التي تم انتشالها من مقابر جماعية بمدينة ترهونة (جنوب شرق طرابلس)، ومناطق جنوب العاصمة، منذ 5 يونيو وحتى اليوم، بلغ 226 جثة، وعدد من الرفات والأشلاء".

وأشارت الهيئة إلى أنها سجلت 171 بلاغا عن مفقودين منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، وحتى الخميس، في المناطق ذاتها.

وانتشلت الجثث من مناطق كانت تسيطر عليها قوات حفتر، المدعوم من دول عربية وأوربية، وينازع منذ سنوات حكومة الوفاق على السلطة في البلد الغني بالنفط.

وتتهم الحكومة الليبية قوات حفتر بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الفترة بين 4 أبريل/نيسان 2019، و5 يونيو/حزيران 2020.

كما تتهم الحكومة الليبية تلك القوات بارتكاب جرائم أخرى مثل الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وإجبار عشرات آلاف السكان على النزوح من بيوتهم.

ومؤخرا، حققت قوات حكومة الوفاق انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وشنت قوات حفتر هجوما على طرابلس في الرابع من أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.