البث الحي
سياسة|الأردن

"عشرة آلاف طلقة".. تهديد علني لحكومة الأردن عقب اعتقال شقيق رئيس البرلمان (فيديو)

ملثمون في اجتماع عشائري بمدينة الكرك جنوبي الأردن احتجاجا على توقيف أحمد الطراونة
ملثمون في اجتماع عشائري بمدينة الكرك جنوبي الأردن احتجاجا على توقيف أحمد الطراونة
16/7/2020

ويشغل عاطف الطراونة، منصب رئيس مجلس النواب الأردني (السلطة التشريعية في البلاد)، بينما تشهد قضية اعتقال شقيقه نقيب المقاولين الأردنيين السابق أحمد الطراونة، تطورات لافتة.

وفجّرت مضامين الفيديو جدلا واسعا عبر من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض تهديدًا صريحًا وتحديًا مباشرًا للحكومة الأردنية، لاسيما مع تلويح أحد المتحدثين بوجود مخزون من السلاح لدى العشيرة.

وظهر المتحدث في مقطع الفيديو المتداول وهو يقول "إذا العسكري كل واحد معه 100 طلق إحنا كل واحد معه 100 سردينة -مخزن- يعني 10 آلاف طلقة كل واحد، وعندنا سلاح وكل شيء".

وطالبت حشود من عشيرة الطراونة وأبناء الكرك بالإفراج الفوري عن المهندس أحمد يوسف الطراونة، وأكدوا رفضهم لاعتقاله، معتبرين الأمر استهدافًا لابنهم وعائلته من قبل جهات نافذة في الدولة.

وكان المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد قرر اعتقال أحمد الطراونة، بعد إسناد النيابة العامة إليه تهمة "الغش في أعمال المقاولة وهدر المال العام"، مما دفع رئيس البرلمان لاتهام الحكومة "باستهداف أسرته والتغول على السلطة القضائية".

وقال عاطف الطراونة إن "ما يجري يعد سابقة خطيرة ويتجاوز شرف الخصومة السياسية، وصولاً لتشويه معيب لأسرة رئيس مجلس النواب".

واعتبر طراونة أن هذه الخطوة برهنت على أن ما يحدث "تغطية لأخطاء الفساد الإداري بالحكومات المتعاقبة عبر اتهامات منظمة دون مسوغ قانوني".

كما تضامنت نقابة المهندسين الأردنيين إلى جانب الطراونة، واعتصم أعضاؤها أمام مجمع النقابات المهنية الأردنية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، وتفعيل الأنظمة والقوانين الأردنية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات قد تساهم في تسريع حل البرلمان الأردني مع تصاعد الأزمة بين رأس السلطة التشريعية (رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة)، ورأس السلطة التنفيذية (رئيس الحكومة عمر الرزاز).

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)