شاهد: لحظة انهيار عقار فوق حفّار هدم في مصر ونجاة السائق

وتأتي هذه الحوادث المتكررة نتيجة إهمال إجراءات السلامة أثناء ممارسة تلك المهنة الخطرة، مما يستدعي توخي الحظر حتى لا تتكرر مثل تلك المشاهد التي نادرًا ما ينجو صاحبها، وفق ناشطين.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، نجا سائق حفار استخدم في هدم عقار سكني في القرية، بعدما انهار في اتجاه أفقي، لكن السائق تحرك في الوقت المناسب وعولج ميدانيا.

ووقع الحادث أثناء حملة إزالات واسعة بالمحافظة تحت إشراف أمني، في نطاق شارع الكورنيش بقرية كفر حجازي بمدينة المحلة الصناعية، وأسفرت عن إزالة عمارتين مخالفتين (6 طوابق و4 طوابق)، تم بناؤهما على أراضي الري دون ترخيص.

وأكد محافظ الغربية طارق رحمي، أنهم مستمرون في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة العقارات المخالفة التي تقع على أراضي الدولة، وإزالة التعديات والبناء العشوائي في مدن ومراكز المحافظة.

وقبل أسبوعين، شهدت إحدى حملات الإزالة، انهيار عقار مخالف على حفار وبداخله سائقه، خلال حملة بمنطقة بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، ونجا السائق بأعجوبة بعدما نجح في الخروج من الحفار أثناء سقوط العقار.