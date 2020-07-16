البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: لحظة انهيار عقار فوق حفّار هدم في مصر ونجاة السائق

لقطة من مشهد انهيار العقار فوق حفّار الإزالات وبداخله السائق
لقطة من مشهد انهيار العقار فوق حفّار الإزالات وبداخله السائق
16/7/2020

وتأتي هذه الحوادث المتكررة نتيجة إهمال إجراءات السلامة أثناء ممارسة تلك المهنة الخطرة، مما يستدعي توخي الحظر حتى لا تتكرر مثل تلك المشاهد  التي نادرًا ما ينجو صاحبها، وفق ناشطين.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، نجا سائق حفار استخدم في هدم عقار سكني في القرية، بعدما انهار في اتجاه أفقي، لكن السائق تحرك في الوقت المناسب وعولج ميدانيا.

ووقع الحادث أثناء حملة إزالات واسعة بالمحافظة تحت إشراف أمني، في نطاق شارع الكورنيش بقرية كفر حجازي بمدينة المحلة الصناعية، وأسفرت عن إزالة عمارتين مخالفتين (6 طوابق و4 طوابق)، تم بناؤهما على أراضي الري دون ترخيص.

وأكد محافظ الغربية طارق رحمي، أنهم مستمرون في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة العقارات المخالفة التي تقع على أراضي الدولة، وإزالة التعديات والبناء العشوائي في مدن ومراكز المحافظة.

وقبل أسبوعين، شهدت إحدى حملات الإزالة، انهيار عقار مخالف على حفار وبداخله سائقه، خلال حملة بمنطقة بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، ونجا السائق بأعجوبة بعدما نجح في الخروج من الحفار أثناء سقوط العقار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
المزيد من سياسة

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)