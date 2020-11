شاهد: كيف تعامل الإعلام المصري مع إعلان بدء ملء سد النهضة؟

وأبرزت البرامج الحوارية المصرية تغريدات نفى فيها وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، بدء ملء سد النهضة، وإبراز التناقض بين تصريحي الوزير الإثيوبي، وإبراز بيان الخارجية المصرية، بطلب إيضاح من الحكومة الإثيوبية.

وتحدث الإعلامي تامر أمين عن تضارب الأقوال الإثيوبية بشأن ملء السد، وأن انخفاض منسوب المياه في مصر والسودان ليس ناتجًا عن البدء الفعلي لملء السد، مضيفًا أن الحكومة المصرية قد حسمت الموقف، وأن وزارة الخارجية المصرية طلبت تفسيرًا واضحًا من إثيوبيا.

ولم يختلف طرح الإعلامي نشأت الديهي عن سابقه، مؤكدًا أن الأمر لم يخرج عن السيطرة المصرية.

وشهد ملف سد النهضة، الأربعاء، ساعات عصيبة عقب إعلان أديس أبابا بدء ملء السد، مع تلميح الخرطوم لذلك، قبل أن تتراجع إثيوبيا وتنفي الأمر، وتطلب مصر منها توضيحًا عاجلًا تلاه اعتذار إثيوبي.

وتعامل الإعلام المصري المؤيد للنظام بطريقة بها شيئ من التهوين، وحيرة دون إقرار ما جاء في البيان، وقال الإعلامي أحمد موسى إن الأمر يحتاج إلى هدوء في التعامل مع الأمر.

على الجانب الآخر، تعامل الإعلام المصري المعارض على أن الأمر بات واقعًا يواجهه الشعب المصري، محملين السلطات المصرية مسؤولية "تعطيش وجفاف" الأراضي والشعب المصريين.

وتحدث الإعلامي معتز مطر عن كابوس يلاحق المصريين، ويتزامن مع بدء ملء سد النهضة الإثيوبي، ما يهدد الأمن المائي المصري.

في الوقت نفسه، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية تحشيدًا على الجانبين المعارض والمؤيد، كلٌّ يعبر عن آرائه بانقسام واضح بين الجانبين، إلا أن ما جمع الطرفين غضب وخوف من بدء ملء سد النهضة.

وطالب معارضون للنظام المصري بالتحرك الجاد لحماية مقدرات مصر المائية، مؤكدين أن ما حدث إنذار أخير من الجانب الإثيوبي بمضيه قدمًا وعدم الالتفات لإرادة الدولة المصرية.

وكان بيكيلي قد غرد بأن التجمعات المائية خلف سد النهضة هي تجمعات موسمية وطبيعية، وأنه من المتوقع زيادة منسوب المياه بسبب زيادة الأمطار هذا العام.

1/2 The GERD construction has reached level 560m compared to level 525m last year this time. The inflow into the reservoir due to heavy rain fall and runoff exceeded the outflow and created natural pooling.This continues until overflow is triggered soon.

— Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) July 15, 2020