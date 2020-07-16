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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: شرطية أمريكية تطلق الرصاص على شخص هاجمها بسكين

لقطة من حادث إطلاق النار في ميتشغان
لقطة من حادث إطلاق النار في ميتشغان
16/7/2020

وقالت الشرطة إن شون إريك رويس البالغ من العمر 43 عامًا لم يكن يرتدي قناعًا داخل متجر ألبان كواليتي عندما دخل في مشادة مع عميل مسن كان يرتدي واحدا للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وقام رويس بطعن الضحية البالغ من العمر 77 عامًا، فأصابه بجروح بليغة، ثم هرب من مكان الحادث في سيارة.

وقالت الشرطة إن نائبة رئيس مكتب مقاطعة إيتون اشتبكت مع رويس بالقرب من عاصمة الولاية "لانسينغ"، بعد حوالي نصف ساعة.

وأفرجت الشرطة عن شريطي فيديو من زاويتين مختلفتين، لخروج رويس من السيارة واقترابه بقوة على ما يبدو لمهاجمة الضابطة، وهو يحمل سكينين ومفك براغي.

ويمكن سماع صوت نائبة الشرطة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، مرارًا وتكرارًا وهي تطلب من رويس إسقاط السلاح، دون جدوى، قبل إطلاق النار عليه دفاعًا عن نفسها.

وتم إطلاق الرصاص على رويس مرات عدة من ضابطة الشرطة، فأصيب وتوفي في وقت لاحق متأثرًا بجروحه.

وتجري شرطة ولاية ميشيغان، تحقيقاً مستقلاً بشأن الاستخدام المميت للقوة وتقود كذلك التحقيق في حادثة الطعن، بينما الضابطة التي لم تصب بأذى، وُضعت في إجازة إدارية لحين انتهاء التحقيقات.

وكان حاكم ميشيغان أمر المواطنين بارتداء الكمامات الواقية في المتاجر لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا التاجي الذي اجتاح  الولايات المتحدة بقوة مما أسفر عن مئات الآلاف من الضحايا والمصابين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية
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