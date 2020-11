زيادة معدل شفاء مرضى كورونا بوحدات الرعاية المركزة.. ما السبب؟

و عزت دراسة جديدة انخفاض الوفيات في العناية المكثفة- ولوفي جانب منه- إلى تحسن مستوى الرعاية الصحية بالمستشفيات.

ونُشر التحليل العالمي لأربع وعشرين دراسة رصدية لمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في دورية علم التخدير يوم الأربعاء.

ووجد البحث، أن إجمالي معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بوحدات الرعاية المركزة تراجع من نحو 60 في المئة منذ نهاية مارس آذار إلى 42 في المئة في نهاية مايو أيار.

ووجد البحث الذي قاده البروفيسور تيم كوك من مؤسسة المستشفيات الملكية المتحدة في إنجلترا، كذلك أن المعدل لم يختلف كثيرا في أنحاء أوربا وآسيا وأمريكا الشمالية.

التعلم السريع

أشار معدو الدراسة إلى عدة عوامل ساهمت في ذلك منها "التعلم السريع الذي حدث على الساحة العالمية بفضل النشر الفوري للتقارير الإكلينيكية في بداية الجائحة".

وأشاروا أيضا إلى عامل آخر هو أن وحدات الرعاية المكثفة بالمستشفيات ربما كانت تحت ضغط أكبر في بداية الجائحة.

وتحدث الأطباء عن اكتساب معلومات أكبر عن الفيروس السريع الانتشار بما أتاح فهما أفضل للمشاكل الرئيسية لدى كثير من المرضى.

وأكدوا أن الأمر كان ولا يزال يستلزم عملا ضخما في مجال تطوير العلاجات واللقاحات الواقية.

“This is critical information that will help us to refine our strategy for reducing mortality,” @WHO's @SCBriand says https://t.co/cPP5GAvPxw via @business #Covid19 #SARSCoV2 @drrichstrong @adk300 @doctimcook

— Jason Gale (@jwgale) July 16, 2020