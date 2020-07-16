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تونس: الغنوشي يرفع دعوى جزائية ضد عبير موسى (فيديو)

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي
رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي
16/7/2020

واتُخذ القرار على خلفية مواصلة كتلة الدستوري الحر (16 مقعدًا من أصل 217) تنفيذ اعتصام منذ يوم الجمعة الماضي، في قاعة الجلسات العامة في البرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت قاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين (المبنى الفرعي للبرلمان) حالة من التوتر جراء مناوشات بين نواب الدستوري الحر، وائتلاف الكرامة (19 مقعدا)، وعدد من النواب الآخرين.

واحتج نواب ائتلاف الكرامة، على منع موسى، ونواب كتلتها انطلاق الجلسة العامة المخصصة؛ لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية التي كانت مقررة اليوم.

واعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، خلال الجلسة، أن ممارسات موسى "جريمة بحق الشعب التونسي" عقوبتها تصل إلى الإعدام.

واعتلى نواب الدستوري الحر المنصة المخصصة لرئيس البرلمان، ونائبيه، لمنع انعقاد الجلسة العامة، ورفعت الجلسة التي كانت مقررة لاستكمال انتخاب 3 أعضاء بالمحكمة الدستورية إلى موعد لاحق لم يُحدد بعد.

تفاعل المغردين التونسيين

وتنفذ كتلة الدستوري الحر الاعتصام للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وكان البرلمان قد ندد، الثلاثاء الماضي في بيان، بممارسات كتلة الدستوري بتعطيلها أعمال البرلمان.

وسبق أن نفذت كتلة الدستوري اعتصامًا مفتوحًا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة النهضة (54 مقعدًا).

وأعلنت موسى، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

النهضة واستقالة الفخفاخ

وتسببت إقالة وزراء النهضة في حكومة إلياس الفخفاخ بعد استقالته في إحداث جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي التونسية، إذ رأى مدونون أن الفخفاخ ينتقم من حزب النهضة، الذي منه سحب الثقة، في حين تساءل آخرون عن مدى مشروعية قرار الفخفاخ.

واستهجنت حركة النهضة، عبر حسابها في فيسبوك، ما قام به الفخفاخ، مؤكدة أن خطوته تعتبر "عبثًا بالمؤسسات، وردة فعل متشنجة" مضيفة في السياق ذاته أن الأمر "سيضر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد، ويعطل المرافق العمومية، خاصة في قطاع الصحة".

وكتب رئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، عبر حسابه في فيسبوك، إن استقالة الفخفاخ هي استقالة للحكومة كاملة، وليس لخمسة وزراء فقط، هل يحق للمستقيل أن يُقيل؟

https://twitter.com/Emna_debda/status/1283749845405175808?ref_src=twsrc%5Etfw

وقالت الرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، إن رئيس الحكومة قدّم استقالته إلى الرئيس قيس سعيد، وكتبت الرئاسة في بيان نشر على فيسبوك أن الفخفاخ قدم استقالته لتجنيب البلاد مزيدًا من الصعوبات.

وجاءت استقالة الفخفاخ بعد أن تقدمت أربع كتل برلمانية (حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس والمستقبل) بلائحة حجب الثقة عنه، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في تضارب مصالح.

وقالت وسائل إعلام محلية في تونس إن الفخفاخ قدّم استقالته إثر اجتماع انعقد في قصر قرطاج مع الرئيس التونسي، بحضور رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

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استقالة رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات
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