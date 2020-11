ترمب وابنته يروجان لمنتجات شركة.. وجدل واسع حول أخلاقيات المنصب الحكومي

ونشرت إيفانكا صورة لها في تغريدة على حسابها الشخصي وهي تحمل علبة فاصوليا، وهي إحدى منتجات شركة "غويا" للأغذية، وكتبت بالإنجليزية والإسبانية "إذا كانت غويا، فيجب أن تكون جيدة".

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020

وكانت شركة "غويا" قد تعرضت لحملة واسعة لمقاطعة منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أشاد رئيسها التنفيذي روبرت أونانو بالرئيس ترمب خلال احتفال أقيم في البيت الأبيض للأمريكان من أصل إسباني يوم الخميس الماضي.

ورد مراقبو الحكومة بأن ابنة الرئيس وكبيرة مستشاريه ليس لديها الحق في انتهاك قواعد الأخلاقيات التي تمنع المسؤولين الحكوميين من استخدام مناصبهم العامة لتأييد منتجات أو جهات معينة لتعزيز مكاسبهم الشخصية.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولينا هيرلي دافعت عن إيفانكا ترمب بعد نشرها التغريدة لدعم الشركة التجارية واعتبرت أنه من حقها التعبير عن رأيها عبر حسابها الشخصي ودعمها لشركة ظلمت وتمت مقاطعتها لدعمها الإدارة الأمريكية الحالية، بينما ألقت باللوم على وسائل الإعلام وثقافة مقاطعة بعض الآراء.

Only the media & the cancel culture movement would criticize Ivanka for showing her personal support for a company that has been unfairly mocked, boycotted & ridiculed for supporting this administration – one that has consistently fought for & delivered for the Hispanic community — Carolina Hurley (@CLH45) July 15, 2020

ودافع ترمب نفسه عن موقف ابنته ونشر عبر حسابه على إنستغرام صورة له من مكتبه بالبيت الأبيض وأمامه مجموعة من منتجات نفس الشركة.

https://twitter.com/waltshaub/status/1283471969804062720?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال نوح بوكبانيندر المدير التنفيذي لهيئة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" في تغريدة "إن عائلة ترمب تستغل منصبها الرسمي للترويج لشركات خاصة، ومكافأة حلفائها السياسيين من خلال تقديم المساعدة لهم من داخل البيت الأبيض. كمية كبيرة من الفساد في منشور واحد وانتهاك محتمل لقواعد الأخلاقيات".