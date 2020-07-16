بيان جديد لمفتي سلطنة عمان بشأن إعادة "آيا صوفيا" مسجدا

وتوجه الخليلي بالشكر للأمة الإسلامية "بجميع فئاتها على مشاركتها في الابتهاج والاحتفاء برجوع آيا صوفيا إلى كنف الإسلام بعدما رزئت بحرمانها من أذان المؤذنين من فوق مآذنها".

إنا لنشكر الأمة الإسلامية بجميع فئاتها على مشاركتها في الابتهاج والاحتفاء برجوع #آيا_صوفيا إلى كنف الإسلام بعدما رُزئت بحرمانها من أذان المؤذنين من فوق مآذنها، ومن سبحات الركَّع السُّجود في محرابها، فلبست الحداد على ذلك زهاء قرن من الزمن. pic.twitter.com/MY90w7TxvO — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) July 16, 2020

وأضاف الخليلي في بيان عبر تويتر أن مآذن آيا صوفيا "استبدلت ملابس الحداد السوداء الحالكة بحلل العرس الزاهية وزينته المتلألئة برجوعها إلى عهدها الأول عهد الأذان وإقامة الصلوات وترتيل كتاب الله في صحنها المبارك".

وقال إن وقفة الأمة إيذانًا "بفرحة كبرى تستقبلها عما قريب -إن شاء الله- وهي الاحتفاء بعودة المسجد الأقصى المبارك إلى الأيدي المسلمة الطهور ورفع يد الاحتلال عنه رغم المحتلين ومن يواليهم من المارقين الذي يقلقون من أي قائمة تقوم للإسلام".

وتمنى مفتي سلطنة عُمان أن "تُرفع يد الاحتلال عن جميع الأراضي المحتلة وتعود إلى أبنائها وتعود مساجد الله المغتصبة في كل مكان إلى أيدي المؤمنين الأمينة".

وأشار إلى ذلك يتحقق بـ "وحدة الكلمة وألفة القلوب واجتماع الشمل بين فئات الأمة جميعًا".

والبيان الجديد هو الثاني بعد نشر مفتي عُمان بيانًا هنأ فيه تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان برد معلم آيا صوفيا من جديد إلى بيت من بيوت الله.

وأعقب ذلك هجمة واسعة على مفتي السلطنة من مغردين سعوديين وإماراتيين وغيرهم من الذي عارضوا إعادة آيا صوفيا إلى وضعه الطبيعي.

واحتفى مغردون ببيان المفتي الجديد واعتبروه ردًا "حكيمًا" على الهجمة التي تعرض لها بسبب موقفه من قضية آيا صوفيا.

وأكد مغردون عُمانيون أن موقف الخليلي يمثل الشعب وتوجهه الذي لا تحركه الأهواء ولا العواطف.

ولا زال صوت الحق يصدح بكل ثبات لا تحركه الأهواء ولا العواطف#كلنا_الشيخ_أحمد_الخليلي#آيا_صوفيا_مسجد ❤️ https://t.co/CcIJn6xrDT — عادل بن سليم العبري🇴🇲 (@AADIL44144) July 16, 2020

الله أكبر الله أكبر

سماحته يعيد الأمل للأمة

ويرسم العزة لها

جرعة من الإنعاش لأمة كادت تحتضر https://t.co/x4bFQmiI9N — مصطفى المحروقي (@almuhandm96) July 16, 2020

حفظك الله شيخنا وقدوتنا في مواقفك المشرفة والرافعة للرأس على مدى التاريخ وقولك كلمة الحق التي لاتخاف من نطقها والصدع بها لومة لائم.

اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. https://t.co/sILVXX9q6n — عبيد الوهيبي (@ObaidOman) July 16, 2020

https://twitter.com/RD_turk/status/1283801302221434884?ref_src=twsrc%5Etfw

كل بيان يكون اقوى من سابقة ومع كل بيان يزدادون غيضاً وقهراً وكمداً من مواقف سلطنة عُمان تجاه قضايا الامة، حفظكم الله يا شيخنا في كل حرف من حروف بياناتك تقتلهم بدون سلاح .. https://t.co/8Hvh7S7UzK — يمنية 🇾🇪في عُمان 🇴🇲 بلقيس الحريزي (@ye1om_22_k) July 16, 2020