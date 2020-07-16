الشيخ رائد صلاح: عودة "آيا صوفيا" مسجدًا مقدمة لتحرير المسجد الأقصى

وجاءت تصريحات صلاح في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، خلال جلسة محاكمته بمدينة حيفا، إذ رفضت المحكمة المركزية استئنافًا قدّمه ضد قرار سجنه.

وقال الشيخ صلاح أؤكد قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إعادة فتح مسجد آيا صوفيا، هي المقدمة القريبة لإعادة السيادة على المسجد الأقصى المبارك.

وألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، الجمعة الماضية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، القاضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وكان أردوغان، قد قال الجمعة، خلال كلمة له، إن إعادة فتح آيا صوفيا هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى.

وتعقيبًا على قرار المحكمة، قال الشيخ صلاح "سندخل السجن أحرارًا وسنخرج أحرارًا، لا حق للاحتلال في ذرة تراب بالمسجد الأقصى المبارك"، مضيفًا "لا مساومة على رحيل الاحتلال عن المسجد الأقصى، الاحتلال والظلم والشر إلى زوال ونحن المنتصرون".

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية، في مدينة حيفا (شمال) قد رفضت اليوم الخميس، الاستئناف الذي تقدّم به طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، على قرار سجنه.

وقررت المحكمة أن يبدأ الشيخ صلاح، قضاء محكوميته بالسجن الفعلي، البالغة 28 شهرًا، يوم 16 أغسطس/آب المقبل.

وسبق لمحكمة الصلح في حيفا، أن دانت الشيخ صلاح يوم 24 نوفمبر 2019، بتهمة التحريض على الإرهاب، وتأييد منظمة محظورة، هي الحركة الإسلامية.

وحكمت المحكمة يوم 10 فبراير/شباط الماضي بالسجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرًا، مع تخفيض 11 شهرًا قضاها بالاعتقال الفعلي.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، برئاسة صلاح، يوم 27 نوفمبر 2015. وكان مقررًا أن يبدأ قضاء محكوميته، في شهر مارس/ آذار الماضي، لكن هيئة الدفاع عنه قدمت استئنافا على قرار محكمة الصلح.

ويخضع الشيخ صلاح -حاليًّا- للحبس المنزلي، تحت قيود مشددة، ويُمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى.

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