السعودية.. محاولة اختطاف طفل من الحويطات تتحول لاعتقال الولد وأبيه (فيديو)

ونشر الرجل المعروف بـ"أبو رشيد الحويطي"، مقطع فيديو يشرح فيه ما حدث مع ابنيه وحفيده، كما أرفق خطابًا رسميًا قدمه للنائب العام السعودي للالتماس بالإفراج عن الثلاثة.

وقال الحويطي إن مجموعة ترتدي لباسا مدنيا حاولت اختطاف حفيده من أمام منزله، وعندما طاردهم أبناؤه أطلقوا على سيارتهم الرصاص بعدما استرجعوا الطفل.

https://twitter.com/WLEy7ZDs39tdU5o/status/1283524464307773442?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف الحويطي إنه بعد تقدمهم بشكوى كتابية للشرطة، استدعت الشرطة ابنيه رشيد وعبدالله وحفيده عبدالاله وحبسوهم بدلًا من حبس الخاطفين

ووجه الحويطي الاتهام إلى السلطات السعودية بالوقوف خلف محاولة خطف حفيده واعتقال ولديه.

بينما تصدر وسم (#مناشدة_ابو_رشيد_الحويطي) منصات التواصل السعودية وتفاعل مغرودن عبر تويتر لدعم مطالب الحويطي وإطلاق سراح أبنائه.

https://twitter.com/Abd_Alhwaiti/status/1283672343676583937?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي مايو/ أيار الماضي، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن قبيلة الحويطات السعودية احتجت على مشروع مدينة "نيوم"، الذي يشكل جزءا حيويا من الرؤية الاقتصادية لولي العهد محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة عن ناشطين، تعرُض عدد من أفراد القبيلة للاعتقال بسبب شعاراتهم المناهضة للترحيل، ورفضهم التوقيع على أوراق لنقلهم إلى مكان آخر، ولفتت إلى أن العديد من رجال القبيلة رفضوا ما وصفوها بعروض تعويضات غامضة.

#العدالة_لضحايا_نيوم وجب الإفراج عن ابنائه، لايجوز ترهيب، وتهجير ،وقتل، وخطف ،وسجن المواطنين، لدفعهم دفعاً للهجرة ، فذنبهم الوحيد انهم ساكني منطقة نيوم ، . https://t.co/HG8b6IQPaK — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) July 16, 2020

وأضافت أن هذا الأمر يظهر مقاومة داخلية نادرة للسلطات السعودية، كما نقلت عن مصدر سعودي مطلع أنه بالنظر للمبالغ المطلوبة لمشروع نيوم؛ لا يمكن إلا أن تتأخر جوانب عدة من المشروع.

ولطالما تساءل خبراء اقتصاديون عن جدوى المشروع في عصر أسعار النفط المتدنية، بينما أكدت صور حصلت عليها الجزيرة أن مشروع نيوم يسير بخطى متعثرة.

ومثّل مقتل عبد الرحيم الحويطي في 13 أبريل/نيسان الماضي برصاص قوات الأمن إثر رفضه الترحيل من منزله؛ علامة فارقة على التوتر الحاصل بين قبيلة الحويطات وسلطات الرياض وخططها لإقامة مشروع نيوم.

١- عندنا أعترض أبناء الحويطات على تهجير الحكومة لهم من قريتهم حاولت مباحث أمن الدولة إختطاف أحد أطفال القرية لأسباب مجهولة ولعلها تخويف أو إبتزاز لأقاربهم جاؤا بسيارة وبهيئة مدنية و أختطفوا الطفل … وقام أب الطفل بمطاردتهم و إرجاع الطفل

يتبع…#مناشده_ابو_رشيد_الحويطي pic.twitter.com/YXduToV8yY — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MOALOTAIBI19) July 15, 2020

وقبل مقتله، نشر عبد الرحيم الحويطي سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها إجبار قبيلته على الرحيل من الأرض التي عاشوا فيها لأجيال في موقع المشروع في محافظة تبوك، واصفا إياه "بإرهاب دولة"، كما أكد الحويطي أن معارضته قد تؤدي إلى قتله.

وأعلن الأمن السعودي مقتل "المطلوب للعدالة" في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيرا إلى العثور على عدد من الأسلحة في منزله.

اسمعوا القصة 🥺💔💔#مناشده_ابو_رشيد_الحويطي

اخطفوا حفيده

والاب رجع ابنه وانقذه

الاب اشتكى عليهم في الشرطة

الشرطة اعتقلت ابناء هالشيبة بدال مايعتقلون خاطفي الطفل! 🥺💔 https://t.co/TVYlYGElvP — ☁️غيم بنت محمد⛈ (@_MEEM_m) July 16, 2020

وقالت "نيوم" إنه سيجب على عشرين ألف شخص الانتقال إلى مكان آخر من أجل إفساح المجال لأعمال البناء، ويفترض استكمال أول جزء من المدينة بحلول 2023.

ويتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى للمشروع في 2025، في حين سيتم إتمام كل مراحله خلال فترة تتراوح بين 30 و50 عاما.

وتبلغ تكلفة مشروع نيوم -الذي يمتد على مساحة 26.500 كيلومترا مربعا -حسب السلطات السعودية- 500 مليار دولار، وقامت السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على المشروع برئاسة ولي العهد السعودي.

https://twitter.com/sultanaltkiki/status/1283515343680540674?ref_src=twsrc%5Etfw

كما أنشأت الرياض والقاهرة صندوقا مشتركا بقيمة عشرة مليارات دولار، لتطوير أرض مساحتها تزيد على ألف كيلومتر مربع في جنوب سيناء في إطار المشروع.

وتؤكد مصادر سعودية أن نيوم سيضم سبع نقاط جذب بحرية سياحية، بالإضافة إلى خمسين منتجعا وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

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