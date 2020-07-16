الحكومة الليبية: طيران إماراتي حاول قصف "النهر الصناعي"

وقال الهادي دراه، الناطق باسم "غرفة عمليات تأمين وحماية سرت – الجفرة" التابعة لقوات حكومة الوفاق عبر حساب الغرفة على تويتر، إن طيرانا مسيرا إماراتيا حاول، اليوم، قصف منظومة النهر الصناعي، وذلك باستهداف الأنبوب الرئيس بمنطقة الشويرف (420 كلم جنوب شرق طرابلس) إلا أن محاولته باءت بالفشل.

مما قد ينجم عنه حوادث سير بين المواطنين الأبرياء.

كما رصدت قوات الاستطلاع هبوط طائرة نوع 32 أنتونوف وطائرة شحن نوع يوشن 76 بمطار الجفرة.

في حين حاول الطيران المسير الإماراتي قصف منظومة النهر الصناعي، وذلك باستهداف الأنبوب الرئيس بمنطقة "الشويرف"، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل. — غرفة عمليات تأمين وحماية سرت – الجفرة (@ORSSJLY) July 16, 2020

ولفت إلى أن قوات الاستطلاع بالجيش "رصدت أيضا اليوم هبوط طائرة من نوع أنتونوف 32، وطائرة شحن نوع يوشن 76، بمطار منطقة الجفرة"، وسط ليبيا، التي تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ومنظومة "النهر الصناعي"، مشروع ضخم لنقل المياه الجوفية من الصحراء إلى المدن والمناطق الزراعية في ليبيا أنشئ عام 1983.

وينقل المشروع، حوالي 6 ملايين ونصف مليون متر مكعب من المياه العذبة يوميا إلى المدن الرئيسة الكبرى في ليبيا، انطلاقا من آبار ضخمة جنوب شرقي، وجنوب غربي البلاد.

وخلال الفترة الأخيرة، تعرضت المنظومة لهجمات من قبل مسلحين تابعين لحفتر، ما أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق في البلاد بينها العاصمة طرابلس، قبل أن تقوم الحكومة المعترف بها دوليا، بإصلاح أسباب هذه الانقطاعات.

وتحبس مدينة سرت (450 كم شرق العاصمة طرابلس) أنفاسها، استعدادا لمعركة تحريرها، التي يعتبرها مراقبون معركة "الحسم" في ليبيا، في ظل تأهب وتحشيد عسكري متبادل لقوات الوفاق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وقوات حفتر.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، هجوما للسيطرة على طرابلس في 4 من أبريل/ نيسان 2019، قبل أن تحقق قوات الوفاق بدعم تركي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة، وترهونة.