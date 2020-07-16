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التايمز: إسرائيل تشرف على تدريب وحدة خاصة تابعة لرئيس الكاميرون

وحدة التدخل السريع التابعة للرئيس الكاميروني
وحدة التدخل السريع التابعة للرئيس الكاميروني
15/7/2020

وذكر أن آفي سيفان، وهو ملحق عسكري إسرائيلي سابق في الكاميرون، هو من أشرف على تشكيل الوحدة قبل عقدين من الزمن.

وأشار التقرير إلى أن تدريب إسرائيليين لأفراد الوحدة يكشف عن خطط إسرائيل وطموحاتها للوجود في أفريقيا.

وقال إن الوحدة متهمة بارتكاب "انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان بما فيها القتل والتعذيب والحرق والعنف الجنسي"، كان آخرها في شهر فبراير/ شباط الماضي.

وأشار التقرير إلى أن 23 شخصا، بينهم 15 طفلا، قتلوا في غرب البلاد مما تسبب في غضب دولي أسفرت عن فتح تحقيق في مقتلهم.

واعترفت الحكومة لاحقا بأن قوات تابعة لها شاركت في المذبحة، حسب التقرير.

ونقل التقرير عن أفراد سابقين في الوحدة إن إسرائيليين قضوا ثلاثة أشهر وهم يدربون زملاءهم على حرب المدن والقتال المتلاحم.

وقال إنه تم تزويد الكتيبة بأسلحة وعربات مصفحة إسرائيلية.

وذكر التقرير أنه منذ وفاة مؤسس الوحدة آفي سيفان عام 2010، درب مرتزقة إسرائيليون الآلاف من أفراد الوحدة، مشيرا إلى الخبير الأمني الإسرائيلي إرفان مواس، 44 عاما، هو من يشرف على التدريب الآن.

ونقل عن أفراد في الوحدة أن مواس كان يعمل في مجال الاتصالات التابع للجيش الكاميروني قبل نحو عقدين.

وقال التقرير إن مواس حقق ثروة طائلة من عمله في الكاميرون مكنته من شراء شقة يبلغ ثمنها 20 مليون دولار في نيويورك اشتراها بدون قرض وفيلا في لوس أنجليس تبلغ قيمتها نحو 12 مليون دولار.
 

المصدر : التايمز البريطانية
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