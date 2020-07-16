أمريكا وبريطانيا وكندا تتهم روسيا بمحاولة سرقة تجارب لقاح كورونا

جاء ذلك في إعلان أصدره المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا اليوم الخميس، بعد التنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة وكندا.

وتقول الدول الثلاث إن مجموعة اختراق إلكتروني تسمى "APT29" ومعروفة أيضا باسم "كوزي بيير" أو الدب الدافئ"، والتي يُعتقد أنها تنتمي للمخابرات الروسية، تقوم بالهجوم على مؤسسات بحثية أكاديمية ودوائية منخرطة بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

وينظر مسؤولو المخابرات إلى الهجمات المستمرة على أنها محاولة لسرقة الملكية الفكرية، لكنها لا تهدف إلى تعطيل الأبحاث.

ولم يتضح ما إذا كانت المعلومات سرقت بالفعل أم لا، لكن المركز الوطني للأمن السيبراني يقول إن المعلومات السرية للأفراد لا يُعتقد أنها تعرضت للخطر.

وتُصنف واشنطن "كوزي بير" على أنها واحدة من مجموعتي قرصنة مرتبطتين بالحكومة الروسية اقتحمت شبكة الحاسوب التابعة للجنة الديمقراطية الوطنية وسرقت رسائل البريد الإلكتروني قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، بينما تسمى المجموعة الأخرى "فانسي بير".

ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف عن اختراق أبحاث اللقاحات، لكن المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن مثل هذه المعلومات ستكون ذات قيمة عالية.

وتوجه السلطات الأمريكية منذ شهر اتهامات مماثلة للصين، وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريس راي الأسبوع الماضي، "في هذه اللحظة بالذات، تعمل الصين على تعريض المؤسسات الصحية الأمريكية وشركات الأدوية والمؤسسات الأكاديمية التي تجري أبحاث كوفيد-19 الأساسية للخطر".