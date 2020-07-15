وسط توتر في ليبيا.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور القاهرة

وقالت صفحة المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إن زكي وماكينزي بحثا "التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

وأضافت أن اللقاء تطرق أيضا لبحث "جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وذكرت الصفحة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أشاد "بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن الجنرال ماكينزي أكد على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة".

وأشارت الصفحة إلى أن ماكينزي التقى أيضا برئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد وبحثا "علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين".

وتأتي الزيارة فيما تشهد ليبيا المجاورة لمصر توترا بعد إعلان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر اقتراب معركة كبرى في محيط مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية.

وقالت قوات حكومة الوفاق الليبية إنها رصدت فجر الأربعاء، وصول إمدادات عسكرية قادمة من مصر إلى مدينة طبرق شمال شرقي ليبيا.