البث الحي
سياسة

وسط توتر في ليبيا.. قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور القاهرة

وزير الدفاع المصري (يمين) قائد القيادة المركزية الأمريكية (يسار)
وزير الدفاع المصري (يمين) قائد القيادة المركزية الأمريكية (يسار)
15/7/2020

وقالت صفحة المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إن زكي وماكينزي بحثا "التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

وأضافت أن اللقاء تطرق أيضا لبحث "جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وذكرت الصفحة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أشاد "بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن الجنرال ماكينزي أكد على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين مصر والولايات المتحدة".

وأشارت الصفحة إلى أن ماكينزي التقى أيضا برئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد وبحثا "علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين".

وتأتي الزيارة فيما تشهد ليبيا المجاورة لمصر توترا بعد إعلان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر اقتراب معركة كبرى في محيط مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية.

وقالت قوات حكومة الوفاق الليبية إنها رصدت فجر الأربعاء، وصول إمدادات عسكرية قادمة من مصر إلى مدينة طبرق شمال شرقي ليبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)