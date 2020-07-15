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سياسة|مصر

مشهد قاسٍ بمصر.. تكبيل وتعذيب طفلين بسبب دراجة (فيديو)

الطفلان كبلا بالحبال لينهال أحد الأشخاص عليهم ضربا بالخرطوم
الطفلان كبلا بالحبال لينهال أحد الأشخاص عليهم ضربا بالخرطوم
15/7/2020

ويظهر بالفيديو الطفلان وهما يجلسان على الأرض ومكبلان بالحبال ويتعرضان للضرب بالخرطوم من أحد الأشخاص، وسط ضحك وسخرية الآخرين من حولهما، ودون تدخل من أحد لإنقاذ الطفلين. 

وكذلك تضمن المقطع تشهيرًا واستهزاءً بالطفلين دون مراعاة لصغر سنهما، وتهديدًا لهما بإبلاغ الشرطة عنهما.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه تم القبض على عامل بقرية "منزل ميمون" التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية بتهمة خطف طفلين وتعذيبهما وتصويرهما بالهاتف.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه كان "يُهذب" الطفلين، على حد وصفه، وأن أحدهما أخذ "العجلة" (الدراجة الهوائية) الخاصة به، فما كان منه إلا أن ربطهما لتهذيبهما.

وقررت نيابة أبو كبير بالشرقية حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية
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