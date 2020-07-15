محمد علي: نجل السيسي يستهدفني ومصر تطالب إسبانيا بترحيلي(فيديو)

وأضاف علي في لقاء مع برنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أنه رفض أمام المحكمة تسليمه إلى مصر، مبديا ثقته في نزاهة القضاء الإسباني وحرص الحكومة هناك على حقوق الإنسان.

وتابع أن المحكمة منحته 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يُقنع المحكمة بعدم ترحيله.

واستغرب علي من توجيه تهمة التهرب الضريبي إليه، موضحا أنه كان يعمل مع القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية منذ عدة سنوات، متسائلا: هل أنا كل هذه السنوات متهرب من الضرائب وتركوني؟!.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، بأن محمد علي، المناهض للرئيس عبد الفتاح السيسي والمقيم حاليا في إسبانيا، يواجه خطر الترحيل إلى مصر.

وبحسب الصحيفة، فإن محمد علي مثل أمام قاض إسباني من خلال الفيديو بجلسة استماع أولية في 9 تموز/يوليو الماضي، على خلفية اتهامات مصرية له بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وفي رسالة إلكترونية، رفض محمد علي، الذي عمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما، الاتهامات وقال إنها "محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام"، وفق الصحيفة نفسها.

ولفتت الصحيفة إلى أن علي، يعيش في منفى اختياري بكتالونيا منذ عام 2018، وأنه كشف في سلسلة من مقاطع الفيديو عن "حجم الفساد داخل نظام السيسي والقصور الرئاسية التي يبنيها مما أدى إلى مظاهرات مضادة للحكومة في القاهرة وعدد من المدن المصرية".

وقالت إن طلب ترحيله "هو آخر الجهود التي تبذلها مصر لاستخدام الأدوات القانونية والوسائل الأخرى لإسكات معارضي السيسي في الدول التي لا تستطيع أجهزته الأمنية الوصول إليها".

وتجدر الإشارة أنه لا يوجد اتفاق تسليم مطلوبين بين مصر وإسبانيا "إلا أن الأمر يتعلق بقرار القاضي".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات على محمد علي لإدانته بالتهرب الضريبي.

