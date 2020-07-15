فيديو: توفيت زوجته بكورونا فقيده المستشفى في سريرها

وأثار الفيديو استهجانا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي رافضين الجهات المسؤولة بالمستشفى.

وأعرب المغردون عن صدمتهم من التصرف غير الإنساني مع رجل فقد زوجته وكبل مثل المجرمين قرب جثمانها.

وقال مغردون إن سبب تقييد المواطن العراقي هو لكمه أحد الأجهزة بالمستشفى بعد أن علم بخبر وفاة زوجته.

وطالب أعضاء في مجلس النواب وزير الداخلية عثمان الغانمي بالتحقيق في تقييد (محمد كريم فقي) والذي يعمل مدرسا في كركوك بسرير زوجته المتوفاة جراء إصابتها بفيروس كورونا.

https://twitter.com/MujtahidKIRKUK/status/1282983323988570113?ref_src=twsrc%5Etfw