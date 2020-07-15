"عار عليك".. أمريكي يصيح في وجه حاكم فلوريدا بسبب كورونا (فيديو)

وعقد المؤتمر للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا بمستشفى جاكسون التذكاري بالولاية.

وصاح الناشط الذي يدير مجموعة "متحدين نحلم" في ولاية فلوريدا وهي مجموعة وطنية للدفاع عن المُهاجرين؛ قائلاً "عارُ عليك؛ أنت محرج نحن نصل لحالات قياسية كل يوم وأنت لا تفعل شيئا".

I just interrupted a press conference in Miami-Dade to let governor @RonDeSantisFL and @MayorGimenez know they are an embarrassment to FL and that their incompetence and lack of planning has resulted in the current public health crisis. 4,381 people have died so far in FL pic.twitter.com/q6SozHfT8o — Thomas Kennedy (@tomaskenn) July 13, 2020

وأضاف "أنت تزور المعلومات وتُضلل الجمهور أكثر من 4 آلاف ماتوا وأنت تلوم المتظاهرين… عار عليك؛ يجب عليك أن تستقيل".

وحاول أحد الموجودين منع "كينيدي" من إكمال حديثه وإخراجه خارج القاعة لكنه نبهه بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وألا يلمسه.

رقم قياسي

وسجّلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأمريكية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجدّ الثلاثاء.

وقالت السلطات الصحيّة في الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتّحدة إنّها أحصت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة 132 وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة.

وبهذا ترتفع الحصيلة الإجمالية للوباء في فلوريدا، إحدى أبرز بؤر كوفيد-19 في البلاد حالياً، إلى أكثر من 4400 وفاة من أصل 290 ألف إصابة مؤكّدة.

وكان حاكم الولاية الجمهوري رون ديسانتيس من أوائل حكّام الولايات الذين أقرّوا في مطلع أيار/مايو تخفيف تدابير الحجر وإعادة فتح الاقتصاد المعتمد بشدّة على السياحة.

لكنّ قراره هذا اعتبره أنطوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية وعضو الخلية الرئاسية لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، الأسبوع الماضي سابقاً جداً لأوانه، في انتقاد شخصي نادر للحاكم.

لكنّ ديسانتيس دافع عن نفسه، مؤكّداً أنّه استند في قراره إعادة فتح الاقتصاد في الولاية إلى البيانات الإحصاءات التي كانت متوفرة في حينه.