سعدالدين الهلالي: لن تقبل دعوات من يصلون في آيا صوفيا (فيديو)

وأضاف خلال لقاء متلفز، أن "الإدارة التركية الإخوانية تصعّد المسألة أكثر بشأن معلم (آيا صوفيا) عبر إقامة صلاة الجمعة يوم 24 يوليو/تموز الجاري"، ما أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف الهلالي، آيا صوفيا بالأرض المغصوبة، قائلًا "مش معنى أننا دخلنا المسجد المغصوب ونقول يارب يارب يبقى ستقبل دعوانا.. كيف ستقبل دعوانا ونحن في أرض ظلم".

وأشار أستاذ الفقه المعروف بآرائه المثيرة للجدل، إلى أن هذا التصعيد لمواجهة الحضارة الإنسانية، ويسيء للدين وللمسلمين، إن لم يتبرأ الأتراك من هذا التصرف غير الطيب"، مطالبًا بمقاطعة الصلاة في يوم الجمعة المذكور "احترامًا لممتلكات الآخرين وحق الشعب".

ومضى قائلًا "التوجه لصلاة الجمعة إعانة على الباطل.. دعوا الإخوان يتوجهون وحدهم يوم 24 يوليو، ويتخذون الوصاية الدينية والمتاجرة بالدين إلى آيا صوفيا الذي ستتم الصلاة فيه قهرًا عن الحقيقة التي يجب أن تكون".

وتابع "نحتاج لرسالة إلى الشعوب المحبة للسلام أن تدرك وتعلم أن هذا طبع الإخوان، فهم إن ملكوا الحكم سيملكون مقدرات وأعراض الناس من الصين إلى أمريكا وليس فقط إلى إسبانيا".

ووصف ما حدث بأنه "طبع الإسلام السياسي الطامع في امتلاك مقدرات وعرَق الآخرين"، لافتًا إلى أن الإنسان عمومًا والمسلم بشكل خاص يجب أن ينأى عن أخذ مكاسب ومقدرات وممتلكات الآخرين.

وأضاف إلى أن المحكمة التي أقرت تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، عقدت جلستها واتخذت قرارها في يوم جمعة، وقال "هل تعلم أن العقود والتصرفات التي تتم بين الناس في مثل هذا التوقيت باطلة وغير صحيحة على مذهب جمهور الفقهاء؟ لأنها تمت في ساعة منهي عن التعامل فيها بين الناس".

ويوم الجمعة الماضي، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، القاضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف.

وأعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش الأحد، خلال زيارته آيا صوفيا، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من الجمعة 24 يوليو/ تموز الجاري.

تصريحات الهلالي أثارت ضده عاصفة من الانتقادات. وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها سعد الدين الهلالي، هذا الجدل، فقد كانت له العديد التصريحات والفتاوى التي أثارت الرأي العام في مصر، وجعلت الأزهر يرد عليه أكثر من مرة.

ويعمد الهلالي في برامجه لعرض الآراء الفقهية المختلفة على الناس، مهما كانت ضعيفة، وتركها بين يديهم للاختيار، وذلك بدعوى نفي "الوصاية الدينية" على المجتمع.

ومن أمثال ذلك، فتوى إباحة شرب الخمر من غير النبيذ، والنزاع في معنى الحجاب، وفتواه بمخالفة صريح القرآن في أحكام الميراث، ووصفه للدولة الإسلامية بالعلمانية وحثه المجتمعات الإسلامية بألا تأخذ بالحدود المقررة في الشريعة، وتشبيهه لعبدالفتاح السيسي ومحمد إبراهيم بالنبيين موسى وهارون، وكلها قوبلت بردود من الأزهر الشريف.

https://twitter.com/2012Kerkuklu/status/1283231134051115013?ref_src=twsrc%5Etfw

سبحان الله يعني زعلانين على انه رجع مسجد بدلا من متحف

حسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين !! — Nanooo 🎯 (@Jana10172138) July 13, 2020