تقدم حثيث نحو لقاح لكورونا وإعادة فرض الحجر على ملايين البشر

ويأتي هذا الإعلان فيما تتواصل الأنباء السيئة بشأن انتشار الفيروس من كل أنحاء العالم، فالهند تستعد لاعادة فرض الحجر على حوالى 140 مليون نسمة من أصل عدد سكانها الإجمالي البالغ 1,3 مليار في منطقة بنغالور وولاية بيهار الفقيرة.

وسجلت البرازيل، إحدى الدول الأكثر تضررا في العالم بالوباء، 1300 وفاة إضافية في الساعات ال24 الماضية لتصل الحصيلة الاجمالية إلى أكثر من 74 ألف وفاة مع مليوني إصابة.

في الولايات المتحدة، تواصل ارتفاع الحالات في جنوب وغرب البلاد حيث ظهرت 63 ألفا و262 إصابة جديدة منذ الإثنين ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3,42 مليون شخص. كما تسبب الوباء ب850 وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية الى 136 ألفا و432 وفاة.

وحتى الآن أصاب المرض أكثر من 13 مليون شخص في العالم وتسبب بوفاة أكثر من 570 ألفا، فيما تلقي أزمة الوباء بثقلها أيضا على الاقتصادات العالمية ودفعت بفرنسا إلى تنظيم احتفالات مختصرة الثلاثاء بالعيد الوطني.

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء 63,262 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز حتّى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الأربعاء) أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 ارتفع إلى 3.42 مليون شخص، توفي منهم لغاية اليوم 136,432 شخصاً، بينهم 850 فارقوا الحياة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

ومنذ أسابيع تسجّل الولايات المتّحدة ازدياداً مقلقاً في أعداد الإصابات الجديدة، ولا سيّما في جنوب البلاد وغربها.

الثلاثاء سجّلت فلوريدا، التي كانت من أوائل الولايات الأمريكية التي تخرج من العزل، حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت السلطات الصحيّة في الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتّحدة إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 132 وفاة وأكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوباء في الولاية، إحدى أبرز بؤر كوفيد-19 في البلاد حالياً، إلى أكثر من 4400 وفاة من أصل 290 ألف إصابة مؤكّدة.

وفي تطوّر إيجابي، أعلنت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا أنّ التجارب السريرية للقاحها المضادّ لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية لتكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة المتقدّمة.

في البرازيل قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء إن البرازيل سجلت 41857 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية و 1300 وفاة إضافية.

ارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البرازيل إلى مليون و 926824 والوفيات إلى 74133.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليوم الأربعاء أن السلطات أكدت ظهور 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا في معسكر هانسن بجزيرة أوكيناوا اليابانية ليصل العدد الإجمالي للإصابات في القواعد العسكرية الأمريكية هناك إلى 136.

وظهر تفشي المرض في مطلع الأسبوع ما أثار غضب حاكم المقاطعة الذي شكك في الإجراءات التي يتبعها الجيش الأمريكي للوقاية من الفيروس.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة أساهي اليابانية أن طوكيو سترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات وذلك بعد وصول حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية الفترة الأخيرة.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية 200 حالة في الأيام الأربعة الأخيرة ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 حالة يوم الجمعة حيث أظهرت الاختبارات حالات إصابة في صفوف شباب في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وقالت الصحيفة إن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلى أن "عدوى فيروس كورونا تنتشر على الأرجح".

وفي هذه الأجواء المقلقة، جاء إعلان شركة (موديرنا) الأمريكية للصناعات الدوائية أمس الثلاثاء أنّ التجارب السريرية للقاحها المضادّ لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو/تموز، ليعطي بعض الأمل.

والمجموعة التي تستفيد من مساعدات بقيمة 483 مليون دولار من الحكومة الأمريكية تكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة وقد نشرت نتائجها الأولية الواعدة في مجلة (نيو اينغلاد جورنال اوف ميديسين).

وستجرى التجارب السريرية في هذه المرحلة الثالثة والنهائية على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، سيتلقّى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها مئة ميكروغرام من اللقاح، فيما سيتلقّى النصف الآخر دواءً وهمياً.

In this editorial, Penny Heaton, MD, discusses the Jackson et al. Original Article “An mRNA Vaccine against SARSCoV-2 — Preliminary Report,” published July 14 by NEJM. @drpennyheaton #COVID19 #SARSCoV2

وسيتابع الباحثون هؤلاء الأشخاص على مدى سنتين لمعرفة ما إذا كان اللّقاح آمناً وفعّالاً في منع الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كذلك فإنّه في حالة الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بالمرض رغم خضوعهم للّقاح، فإنّ الدراسة ترمي لمعرفة ما إذا كان اللّقاح يمكن أن يحول دون ظهور أعراض المرض على هؤلاء المصابين.

وحتّى إن ظهرت أعراض على أشخاص تم تلقيحهم فإنّ هذا الأمر يمكن أن يعتبر نجاحاً إذا ما منع اللقاح ظهور إصابات خطيرة بكوفيد-19.

ومن المفترض أن تستمر الدارسة حتى 27 أكتوبر /تشرين الأول 2022، لكن يرتقب صدور نتائج أولية قبل هذا الموعد بكثير.

وموديرنا ليست الشركة الوحيدة في السباق للتوصل الى لقاح، فشركة سينوفاك الصينية بلغت أيضا مرحلة متقدمة من الأبحاث فيما أعلنت وكالة تاس الروسية أن باحثين روسا انجزوا التجارب السريرية على لقاح لكن بدون نشر نتائج أبحاثهم.

ويضع هذا الإعلان شركة موديرنا في طليعة السباق العالمي من أجل التوصّل للقاح مضادّ للوباء الذي أصاب لغاية اليوم أكثر من 13 مليون شخص في العالم وأوقع أكثر من 570 ألف وفاة.

ويحذّر العلماء من أنّ اللقاحات الأولى التي ستطرح في الأسواق لن تكون بالضرورة الأكثر فاعلية.

وتقوم التكنولوجيا التي تعتمدها شركة موديرنا والقائمة على جهاز الحمض النووي الريبي، على إعطاء الجسم المعلومات الجينية لإطلاق وقاية استباقية من فيروس كورونا المستجدّ.

Two inoculations with a new SARS-CoV-2 mRNA-based vaccine that encodes a protein in the coronavirus spike elicited high titers of virus-neutralizing antibody in healthy adult volunteers. Virus-specific T-cell responses were also elicited. #COVID19 #SARSCoV2

— NEJM (@NEJM) July 14, 2020