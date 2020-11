ترمب: الشرطة الأمريكية تقتل من البيض أكثر من السود (فيديو)

وقال ترمب، في تصريح لقناة سي بي إس، ردا على سؤال لماذا لا يزال الأمريكيون من أصول أفريقية يقتلون على يد الشرطة، إن البيض يُقتلون أيضا. وهذا سؤال رهيب. ومن البيض يقتل عدد أكبر.

وتعليقا على الحملة لإزالة علم الكونفدرالية في البلاد، الذي رفعه مؤيدو العبودية من الولايات الجنوبية أثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة في 1861 – 1865، قال ترمب: أعرف أشخاصا يحبون علم الكونفدرالية، وهم لا يفكرون في العبودية.

وأضاف أن هذه هي حرية التعبير، سواء أكان الأمر يخص علم الكونفدرالية أو حياة السود مهمة أو أي شيء آخر تريدون الحديث عنه.

In the preview of an interview clip with CBS News, President Trump said more white than Black people are killed at the hands of police in the U.S., without giving any evidence of the claim pic.twitter.com/95PhX5tN15

