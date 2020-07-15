البث الحي
سياسة|سوريا

بلا مقاعد أو أحزمة أمان.. صور ترصد نقل مسافرين سوريين بطائرة شحن

الركاب وقوف داخل طائرة الشحن دون مفاعد
الركاب وقوف داخل طائرة الشحن دون مفاعد
15/7/2020

ونشر ناشطون سوريون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها لنقل مسافرين من مطار دمشق الى مطار القامشلي تظهر المسافرين واقفين بسبب عدم وجود مقاعد أو أحزمة أمان.

وعلق ناشطون بأنه كيف لدولة لاتستطيع تأمين مسافرين سوريين بطائرة تحوي مقاعد وأحزمة أمان لتأمين سفرهم داخل سوريا بأن تحكم الشعب كاملا. 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

في أول زيارة رسمية.. وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يصل إسرائيل

وزير خارجية البحرين في إسرائيل (رويترز)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الأمن اليوناني يحاول إغراق طالبي لجوء في عرض البحر(فيديو)

(الجزيرة)

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)
الأكثر قراءة

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)