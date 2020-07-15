بلا مقاعد أو أحزمة أمان.. صور ترصد نقل مسافرين سوريين بطائرة شحن

ونشر ناشطون سوريون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها لنقل مسافرين من مطار دمشق الى مطار القامشلي تظهر المسافرين واقفين بسبب عدم وجود مقاعد أو أحزمة أمان.

نظام الأسد يقوم بنقل مسافرين من مطار #دمشق إلى مطار #القامشلي على متن طائرة شحن عسكري "يوشن" من دون مقاعد ولا أحزمة أمان. وأغلب الركاب عناصر من مليشاته ! pic.twitter.com/F3MR5UBpmC — سيراج علي (@seerij80) July 14, 2020

وعلق ناشطون بأنه كيف لدولة لاتستطيع تأمين مسافرين سوريين بطائرة تحوي مقاعد وأحزمة أمان لتأمين سفرهم داخل سوريا بأن تحكم الشعب كاملا.

وصلت الحضارة بدولة الأسد أن يُنقل الركاب من دمشق إلى القامشلي على متل طائرة بدون مقاعد و لا أحزمة أمان pic.twitter.com/5jXsxiwhlF — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) July 14, 2020

بشار الأسد ينتقم من الشعب السوري قائلاً: كما تم شحني بطائرة أغنام وشحن إلى موسكو سأشحنكم بطائرة شحن من القامشلي لدمشق.

الصورة من طائرة يوشن لنظام الاسد تنقل ركاب من القامشلي لدمشق بدون مقاعد, بدون مضيفات, بدون أحزمة pic.twitter.com/DRMlHuxmhE — العميد ركن أحمد رحال (@rahhalahmad06) July 13, 2020

وصلت الحضارة بدولة الأسد أن يُنقل الركاب من دمشق إلى القامشلي على متل طائرة بدون مقاعد و لا أحزمة أمان.#منقول pic.twitter.com/ZWkRedSeJX — حسن جنيد Hasan Jneed (@Hasan_Jneed) July 14, 2020

التقنيات المتطورة لنقل الركاب التي طورها نظام الأسد في السنين الأخيرة https://t.co/eBqgRK6mcG — بنت الشام (@bintelsham_) July 14, 2020

Civilization has arrived in the country of al-Assad to transport passengers from Damascus to Qamishli on a plane without seats and no seat belts

Assad regime airplane https://t.co/HduJmRRTI4 — Nurlana Khalil (@NuNurlanax) July 14, 2020

#الحسكة #دمشق

النظام ينقل مسافرين من دمشق إلى #القامشلي على متن طائرة "يوشن" عسكرية بلا مقاعد! pic.twitter.com/TZXZaD1O6O — اتحاد شباب الحسكة (@HASAKH_NEWS) July 14, 2020

ليست صورة لبشر تحت جسر ، أو لقطة لناس يعبرون نفق.. هؤلاء ركاب الطيران السوري رحلة القامشلي – دمشق و هم على متن الطائرة أليوشن ، من دون مقاعد ، من دون أحزمة أمان ، من دون المضيفات.. طائرة هوب هوب pic.twitter.com/m6h5tmlUDu — خــاڵـــد مـــﺣ͠ــمـــد شــمـيطي (@abualisar18) July 14, 2020

هذا ليس سوق الحميدية….هذه طائرة ركاب متجهة من دمشق الى القامشلي…#تشبثووووو pic.twitter.com/bGleVOD66L — Haroun (@Haroun84541261) July 13, 2020

سوريا الأسد والحضارة

هكذا يتم نقل المسافرين من دمشق إلى القامشلي جواً بطائرة نقل أليوشن وقوفاً بلامقاعد بلا أحزمة

لا كورونا ولاهم يحزنون شعب تحصن بالوطنية

لالي لالي ياوطنا بالعالي أنا سوري ااااه يانيالي pic.twitter.com/vfZWmmJyAH — Abo o Omar (@cncDg88KaXp70Tf) July 13, 2020