بلا مقاعد أو أحزمة أمان.. صور ترصد نقل مسافرين سوريين بطائرة شحن

ونشر ناشطون سوريون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها لنقل مسافرين من مطار دمشق الى مطار القامشلي تظهر المسافرين واقفين بسبب عدم وجود مقاعد أو أحزمة أمان.

وعلق ناشطون بأنه كيف لدولة لاتستطيع تأمين مسافرين سوريين بطائرة تحوي مقاعد وأحزمة أمان لتأمين سفرهم داخل سوريا بأن تحكم الشعب كاملا.

Civilization has arrived in the country of al-Assad to transport passengers from Damascus to Qamishli on a plane without seats and no seat belts

Assad regime airplane

