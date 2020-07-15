القطرية تسعى للحصول على "تعويض كامل" من دول الحصار

وجاء الإعلان غداة إصدار محكمة العدل الدولية حكما لصالح قطر في خلافها القائم مع جاراتها الخليجية ومصر.

ورفض قضاة المحكمة "بالإجماع" طعنا قدمته الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة بقرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي عام 2018 وصب في مصلحة قطر.

وكانت المنظمة قد قررت في 2018 أن من صلاحيتها البت في الخلاف بعد تلقي طلب من قطر التي اتهمت الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية.

وجاء في بيان شركة الطيران القطرية "سوف تتابع الخطوط الجوية القطرية القضية التي قد تم رفعها للحصول على التعويض المناسب عن ما لحق بها من أضرار مالية بسبب إغلاق دول الحصار لأجوائها أمام رحلات الناقلة".

سوف تسعى #الخطوط_الجوية_القطرية إلى اتخاذ كافة الوسائل القانونية والشرعية من أجل الحصول على تعويض كامل لها وحماية حقوقها وحقوق عملائها.https://t.co/kSsYwesSe9 — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) July 15, 2020

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت في يونيو/حزيران 2017 جميع الروابط مع قطر وفرضت عليها حصارا شاملا لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وتابع بيان الخطوط الجوية القطرية أن "هذه الإجراءات التعسفية والضارة التي اتخذتها دول الحصار الأربع ضدنا قد ألحقت أضراراً جسيمة بخططنا الاستثمارية والتنموية في هذه الدول، لا سيما عند الأخذ بعين الاعتبار بأن برنامجنا التنموي في هذه الدول قد استمر لأعوام عديدة، وخططنا له بعناية شديدة".

صرح سعادة السيد اكبر الباكر ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ⁧#الخطوط_الجوية_القطرية⁩: "نرحّب بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية. ان اغلاق المجال الجوي امام الناقلة القطرية يعد مخالف لما جاء في اتفاقية شيكاغو". pic.twitter.com/aVz3KRUFUP — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) July 15, 2020

وأضافت الشركة القطرية في بيانها "لقد أدى هذا الحصار إلى حرماننا من خدمة مئات الآلاف من المسافرين ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع كل عام إلى جميع الدول".

واستطرد البيان: " إننا في الخطوط الجوية القطرية، نؤمن بأن السفر حق للجميع، وبأننا جميعاً لدينا الحق لاكتشاف العالم. سوف تسعى الخطوط الجوية القطرية إلى اتخاذ كافة الوسائل القانونية والشرعية من أجل الحصول على تعويض كامل لها وحماية حقوقها وحقوق عملائها".

وأضافت الشركة: " إن الحصار الجوي غير القانوني من قبل دول الحصار الأربع يتعارض مع اتفاقية شيكاغو، حيث هنالك ثلاث دول منها أعضاء في مجلس المنظمة والتي يجب سحب عضويتها".