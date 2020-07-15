العاطلون عن العمل في السعودية يوجهون رسالة لابن سلمان.. ماذا قالوا؟

وانتقد المغردون رؤيته التي لم تحلّ أزمة البطالة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقال نشطاء: "كيف نصرف ونصف طلاب الشعب السعودي عاطلين عن العمل، والسبب الشركات الوهمية التي تعتذر عن التوظيف من دون أي سبب أو تطلب خبرات لا تقل عن ١٠سنوات، مضيفين، و"فوق كل هذا يوجد ضرائب وغلاء معيشة".

وأضافوا: "الجميع يعاني من ظروف الحياة فما بالكم بالخريجين من سنوات بدون وظيفة".

وأكدوا أن "أبناء المملكة يستحقون أن يعيشوا عيشه هنيئة وحياة كريمة".

وأكد مغردون أنهم يطالبون بأبسط حقوقهم، قائلين لولي العهد: "يا محمد بن سلمان تكفي ذبحتنا العطالة والفقر تكفى يا خيي حس فينا".

انتهينا.. وجفت الدمعة الحزينة..

انتهينا.. وطوينا جرح ليالينا..

انتهينا.. قبل ما نقول ابتدينا.. #الوظايف_التعليميه_يولي_العهد — هلاليستا (@qwertgvcxz123) July 14, 2020

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https://twitter.com/Mnbv434/status/1283125318509789187?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Abody85955809/status/1283099166739173384?ref_src=twsrc%5Etfw