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سياسة

إحصاءات مخيفة.. مصر تتجاوز الصين في عدد الإصابات بكورونا

الحكومة المصرية ترى أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير
الحكومة المصرية ترى أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير
15/7/2020

وقال رواد مواقع التواصل، إن الإحصاءات سواء كانت في مصر أو الصين هي مشكوك في دقتها وإن الحكومات تتحكم بها بحسب مصالحها.

وقارن آخرون الأعداد بين البلدين مؤكدين تخوفهم من مزيد من تفاقم الأزمة مع وجود فارق كبير تعداد الدولتين.

 

ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات خوفا من تفاقم الوضع خصوصا أن النظام الصحي في البلاد يبقى ضعيفا.

وبحسب المنصة التي تعتمد على البيانات الحكومية الرسمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر 83 ألفا و 930 مصابا، وفي الصين 83 ألفا و 61 مصابا.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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