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سياسة

أردوغان وترمب يتفقان على العمل "بشكل أوثق" في ليبيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
14/7/2020

وجاء في بيان الرئاسة التركية أن أردوغان وترامب "اتفقا على التعاون بشكل أوثق كحليفين… من أجل إرساء استقرار دائم في ليبيا".
كما اتفقا على العمل بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين أنقرة وواشنطن.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وقد عززت مساندتها العسكرية لها في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي شنت قواته العام الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس. ويحظى حفتر بدعم مصر والإمارات والسعودية.

وبعدما شنت قوات حفتر في أبريل/ نيسان 2019 هجوما للسيطرة على طرابلس، تمكنت قوات حكومة الوفاق من استعادة السيطرة على كامل غرب ليبيا، ودفعت قوات حفتر إلى التراجع إلى سرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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