أردوغان في ذكرى إفشال الانقلاب: كيف أصبحت تركيا الآن أقوى؟ (فيديو)

وعن نجاح تركيا في السيطرة على فيروس كورونا قال أردوغان: تركيا اتخذت كل التدابير، واستفادت من دروس هذه التجربة واستطاعت أن تنتصر على الوباء.
من ناحيته، قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن السبب الرئيسي لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز هو تحول تركيا إلى قوة تعترض على الجوانب غير العادلة للنظام العالمي الحالي.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، وتتهم السلطات جماعة فتح الله غولن بالوقوف خلفها.
وحاول الانقلابيون السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من الولايات.
وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع نحو 250 قتيلا وإصابة ألفين و 196 آخرين.
واحتفى المغردون الأتراك بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية الذي يأتي إحياءً للذكرى السنوية الرابعة لإحباط المحاولة الانقلابية.
وتداول المغردون وسم #15Temmuz للتعبير عن مشاعرهم حول اليوم، متذكرين أحداثه وفخورين بإفشال المخطط الانقلابي .
وكتبت وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على تويتر "في يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية؛ نتذكر شهداءنا الأعزاء باحترام ورحمة لوطننا وديمقراطيتنا، ونعرب عن امتناننا لجنودنا الأبطال، نحيي أمتنا النبيلة بكل احترام، والتي لم تعطي الفرصة للخونة".
#15Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde; vatanımız ve demokrasimiz için canını hiçe sayan aziz Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. FETÖ’cü hainlere fırsat vermeyen asil milletimizi saygıyla selamlıyoruz. pic.twitter.com/Xh9Qkxrh7A
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2020
أحداث ليلة 15 تموز/يوليو 2016.. الانقلابيون ينهبون ترسانة أسلحة
يظهر الفيديو مجموعة من الانقلابيين وهم يقومون بتحطيم باب مستودع أسلحة تابع لقيادة القوات البرية وينهبون منه كميات كبيرة من الذخيرة pic.twitter.com/vIy3pi07lc
— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 15, 2020
أحداث ليلة 15 تموز/يوليو 2016.. الانقلابيون ينهبون ترسانة أسلحة
يظهر الفيديو مجموعة من الانقلابيين وهم يقومون بتحطيم باب مستودع أسلحة تابع لقيادة القوات البرية وينهبون منه كميات كبيرة من الذخيرة pic.twitter.com/vIy3pi07lc
— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 15, 2020
Burası vatanını ve bayrağını canından daha çok sevenlerin ülkesi.#Selam olsun tankları çıplak elleriyle yerle bir eden yiğitlere!🇹🇷#15TemmuzGecesi#DemokrasiveMilliBirlikGünü#15TemmuzuUnutma #UnutmadıkUnutturmayacağız #15Temmuz pic.twitter.com/r17IAmcqcQ
— Hacı Bayram TÜRKOĞLU (@HBTurkoglu) July 15, 2020
Vatanı canından aziz bilerek istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkan, #15Temmuz destanını kanıyla ve canıyla yazan şehitlerimizi rahmet minnet ve dualarla yâd ediyor, gazilerimize ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/ajPgj3hRnG
— Fatih Şahin (@_fatihsahin) July 15, 2020
❝Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!❞#15Temmuz 🇹🇷 pic.twitter.com/s1lJbkleYA
— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 14, 2020
Milletimizin, #15Temmuz gecesi ortaya koyduğu güçlü mücadele, tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihe işlenmiştir. Allah bizlere, bu cennet vatanımıza bir daha, kirli eller tarafından organize edilen böylesine hazin günler, geceler yaşatmasın. pic.twitter.com/U8Kyu1hXzb
— Abdurrahman Kaan (@AKaanTR) July 15, 2020
Sgt Major #OmerHalisdemir’s last walk on the night of the July 15 2016. Knowing full well he would face certain death within the next few moments, he prevented the coup plotters trying to take over Special Forces Command. He was shot moments later. Never Ever Forget. #15Temmuz pic.twitter.com/YewjbajPy0
— Gülnur Aybet (@Gulnuray) July 15, 2020
“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.”
(Bakara, 154)
O gece@RTErdogan ve @06melihgokcek ile
Ankara emin elerdeydi.
Unutmadık Unutturmayacağız!
Allah Bütün Şehitlerimize rahmet eylesin.#15Temmuz@receparac06 pic.twitter.com/oDWkfqPEea
— Fatih TEZCAN (@Fatihatezcan) July 15, 2020
#15Temmuz alçak darbe girişiminin 4. yılında üç soru:
1-Akar ve Fidan neden Meclis’e gelip bilgi vermedi?
2-TBMM 15 Temmuz’u Arsştırma Komisyonu raporu nerede?
3-ABD, neden FETÖ elebaşı için hala terörist değil de “sürgünde din adamı” diyor?https://t.co/YzcxPBd5uo
— Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) July 15, 2020