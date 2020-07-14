مغردون ينتقدون مهاجمة صحيفة سعودية لإعادة "آيا صوفيا" مسجدا

ونشرت الصحيفة مقالا للكاتب خالد عباس طاشكندي تحت عنوان "السلطان المتاجر بالدين" والذي هاجم فيه الرئيس التركي.

وتساءل المعلقون: لماذا الهجوم بهذا الشكل على رئيس أعاد مسجدا كان أتاتورك قد حوله متحفا؟ لماذا نتدخل في شأن دولة خاص بها؟ لماذا عكاظ متخصصة فقط في الهجوم على تركيا وأردوغان بالذات؟

لماذا الهجوم على رئيس بهذا الشكل أعاد مسجداً كان اتاتورك قد حوله متحفاً؟

لماذا نتدخل فى شأن دوله خاص بها ؟

لماذا عكاظ متخصصه فقط فى الهجوم على تركيا واردوغان بالذات ؟

هل تركيا اقتصادها يتهاوى ؟

هل سيتوقف الهجوم والنيل من تركيا اذا حكمها نصيرى من

حزب الشعب الجمهوري (CHP) ؟ pic.twitter.com/rXoTkafNeJ — نور (@moorn3) July 13, 2020

بما أن الإفتراء تجاوز كل الحدود المعهودة،فالتعليق الوحيد هنا👇أنه شُهر في زمن النبيﷺ رجل بالكذب فسمي #مسيلمةالكذاب أما في زماننا فنسميه #عكاظ_الكذابة

والاحتمال الوحيد الذي تكون فيه صادقةهو أن يكون المحرر جالسا هو وسيده واقتصاده أمام المرآةوهو يحرر،عندئذ تخرج الصورة مطابقة للمقال pic.twitter.com/DW3d0vwiwe — Muhammet Erdoğan – محمد أردوغان 🇹🇷 (@Muhamed_Erdogan) July 12, 2020

وقال المغردون إن "انشغال إعلامنا البليد بتركيا وقطر عن قضايا المواطن المعيشية وقضايا البلاد التنموية فشل يضاف لفشلهم المتواصل".

عكاظ التي قالت عن السعوديات المحتشمات بالعباية أنهن "أكياس فحم" لن تجد من يحترم أو يهتم بما تطرحه الأن.

ليس دفاعا عن أردوغان فالنهضة التي في بلاده تدافع عنه أو تدينه. انشغال إعلامنا البليد بتركيا وقطر عن قضايا المواطن المعيشية وقضايا البلاد التنموية فشل يضاف لفشلهم المتواصل. pic.twitter.com/Glt5dbVLgI — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) July 13, 2020

وأضاف بعضهم أنهم عندما تنشر صحيفة عكاظ عشرات التقارير والأخبار والمقالات خلال أيام قليلة كلها تهاجم أردوغان، فتأكدوا أن هذا الرجل أذلّهم وأوجعهم.

طالما جريدة #عكاظ تهاجم فخامة الرئيس #اردوغان فأعلم أنه على حق دائما وعكس ما هو مكتوب عنه هنا pic.twitter.com/MLpq6pKZvX — عادل بن عبدالله (@adelalhajaji) July 12, 2020

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1282596627816079360?ref_src=twsrc%5Etfw

وقال معلق آخر: "لا يهمنا أردوغان ولا قطر، بلدنا يهمنا، ليت عكاظ تركز جهودها لمناقشة قضايا المواطن وما تقدمه القنوات المحسوبة على البلد وما تقدمه هيئة الترفية من فعاليات لا ترضي أحداً".