مصر: تغريم حبيب العادلي 500 جنيه لاستيلائه على 530 مليونا

كما أيدت المحكمة، اليوم الثلاثاء، تغريم العادلي وباقي المتهمين 500 جنيه (31 دولار)، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ورفضت المحكمة طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة العادلي و٨ آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات الأسبق بوزارة الداخلية، لوفاته.

وكان قاضي التحقيق قد أحال العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ مليارين و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في مايو/أيار 2019 ببراءة حبيب العادلي، و8 آخرين، في اتهامهم بالتسهيل والاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وتغريم كل متهم 500 جنيه ، كما تضمن الحكم معاقبة متهم بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد 62 مليونًا و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي – وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) – استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه مملوك للدولة (وزارة الداخلية.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا (رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة) استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه مملوك للدولة (وزارة الداخلية) .

كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، مملوك للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان في عهدته، حال كونه رئيسه المباشر.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين جميعا أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها (وزارة الداخلية) بمقدار مليار و134 مليونا و900 ألف جنيه.

العادلي خلال إحدى جلسات محاكمته

وأكد قرار الاتهام أيضا أن المتهمين جميعا عدا السابع والأخير، أضروا عمدا بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليونا و 821ألف جنيه.

وفي أبريل/ نيسان 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

كما قضت المحكمة بإلزام العادلي والمتهم الثاني نبيل سليمان والمتهم الثالث سمير عبد القادر برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

كما ألزمت المحكمة حبيب العادلي و9 من المحكوم عليهم برد مبلغ 529 مليون جنيه وتغريمهم 529 مليون جنيه وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ألغت هذا الحكم في يناير/ كانون الثاني 2018 بسبب ما أسمته "أخطاء إجرائية" وأمرت بإعادة المحاكمة.

وفي 2014، حصل العادلي مع الرئيس الراحل حسني مبارك وستة من مساعديه على البراءة من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين خلال ثورة يناير2011.