كورونا.. كاليفورنيا تعيد فرض القيود وبريطانيا تخشى الأسوأ

وأعادت ولاية كاليفورنيا وعدة مناطق أخرى في العالم تواجه ازديادا حادا في عدد الإصابات، فرض قيود صارمة بينما عبرت منظمة الصحة العالمية عن القلق لرؤية "العديد من الدول تسلك الاتجاه الخاطئ" وتقوض ثقة الشعوب بسبب عدم وجود رسائل واضحة.

وجاء في تقرير لأكاديمية العلوم الطبية البريطانية نشر اليوم الثلاثا، التحذير من الموجة الثانية من فيروس كورونا في بريطانيا الشتاء المقبل، في أسوأ التصورات لانتشار جديد للفيروس.

وقال ستيفن هولجيت وهو أستاذ جامعي شارك في إعداد التقرير إنه مع احتمال انتشار كوفيد-19 في الشتاء حيث يقضي الناس وقتا أطول معا في أماكن مغلقة فإن موجة ثانية من الجائحة "قد تكون أشد خطورة من الموجة التي نشهدها حاليا".

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "هذا ليس تنبؤا ولكنه احتمال.. الوفيات قد تكون أعلى مع ظهور موجة جديدة من كوفيد-19 هذا الشتاء ولكن يمكن الحد من خطر حدوث ذلك إذا اتخذنا إجراءات على الفور".

Today, we've published a new report looking at the potential health challenges facing the UK in winter 2020-21, and stressed the importance of working together on solutions. Find out more: https://t.co/0hLcFZ99N6 #winterCOVID #covidpublicvoice pic.twitter.com/pK234LLhOU

— Academy of Medical Sciences (@acmedsci) July 14, 2020