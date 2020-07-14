"كما القدس فلسطينية فإن المهرة يمنية".. تحذير من تكرار سيناريو سقطرى

وقال كلشات في منشور عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين،:"قد أدرك الشعب اليمني وحكومة الشرعية خطر الإمارات ووضوح مشاريعها العدائية، هناك نوايا بتكرار مسرحية سقطرى في المهرة".

ودعا كلشات الجميع في محافظة المهرة بترك الحسابات السياسية ومغادرة المربع الرمادي فليس هناك إلا دولة وحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب والمعترف بها دولياً".

كما القدس فلسطينية ستظل المهرة يمنية

كما تفاعل ناشطون يمنيون تحت وسم #المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال، وذلك رفضًا للمشاريع السعودية الإماراتية في محافظة المهرة، شرقي اليمن.

وشدد ناشطون يمنيون على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا ضد المشروع السعودي الإماراتي في محافظة المهرة.

بعد100عام آيا صوفيا يرجع مسجدا

بعد70عاما القدس فلسطينية تقاوم الاحتلال

بعد30عاما البوسنة تعود لتخريج حفاظ القرآن بعد أن تعرضت لمجازر جماعية من الصليبيين.

عبثا تقنعون الشعب أن يترك المهرة للسعودية

الأمر لا علاقة له ببلطجة السلاح والمال

إنها حتميات تاريخة#المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال — عبدالرحمن جابر (@abdurahmangaber) July 12, 2020

وساوى ناشطون بين القدس العربية والمسلمة، وبين المهرة اليمنية وأنها ستبقى يمنية رغم أهداف التحالف السعودي الإماراتي.

هذا وكانت لجنة اعتصام المهرة قد أكدت، في وقت سابق، في بيان لها رفضها لمحاولة إيجاد الفتن والصراعات وقيام جهات بالسعي لتكرار سيناريو الأحداث الذي مرت به جزيرة سقطرى.

في قضية المهرة لِنُذكر الجميع بأن القدس كانت ولا زالت فلسطينية عربية مسلمة، هذا تعريفها ومضمونها في الذاكرة الجمعية لشعوب العالم ودولها المحترمة رغم الوجود الجهنمي للصهيونية فيها

المهرة كذلك يمنية وستبقى ولو نطقت كل خلية فيها لصرخت في وجه الغزاة ولعنتهم#المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال — عبدالرحمن جابر (@abdurahmangaber) July 12, 2020

وينظم أهالي محافظة المهرة (شرقي اليمن)، والمتاخمة للحدود الغربية لسلطنة عمان؛ اعتصاما مفتوحا منذ عام 2018 رفضا لوجود القوات السعودية والإماراتية، وسيطرتها على منافذ المحافظة وموانئها.

والمهرة هي أقصى محافظة في الشرق من الجمهورية اليمنية، وثانية أكبر المحافظات في البلاد بعد حضرموت.

https://twitter.com/Alokaimii/status/1282424655597510659?ref_src=twsrc%5Etfw

حملات اعلامية للانتقالي تستهدف المهرة بايعاز واشراف وتمويل اماراتي بنشر الشائعات والاكاذيب واستهداف رموز المهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن المهرة يوجد فيها إرهابيين ومهربين وحوثيين والصاق تهم كاذبة لتبرير وشرعنة الاحتلال وتواجدهم وتحركاتهم #المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال — موقع هنا عدن (@HUNAADEN1) July 12, 2020

خرجت الامارات من الصومال وتعافى الصومال الشقيق خرجت الامارات من جيبوتي وتعافت جيبوتي خرجت الامارات من باكستان وتعافت نوعا ما باكستان وفي اليمن لن تنتهي الحرب ولن تستتب الأوضاع الا بقطع يد الامارات في اليمن #المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال — صالح منصر اليافعي (@saleh_binali) July 12, 2020

https://twitter.com/muaathjamal3/status/1282373554403708929?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/muaathjamal3/status/1282390582061608961?ref_src=twsrc%5Etfw

الالويه التي في المهرة ماهي دورها في محافظة أمنه كالمهرة،العتاد الكبير الذي بالمهرة يكفي لخوض معركة التحرير شمالاً،هذه القوة كان واجب تذهب للجوف وقانية وصرواح ونهم بدلاً من المهرة المستقرة،نحن دولة ولنا دستورنا ووجود هذه القوات في المهرة يعتبر إحتلال!#المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال — عبدالملك حيدر (@abdulmlikhedar) July 12, 2020