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سياسة

"كما القدس فلسطينية فإن المهرة يمنية".. تحذير من تكرار سيناريو سقطرى

أهالي المهرة يطالبون في اعتصامهم بطرد القوات السعودية والإماراتية
أهالي المهرة يطالبون في اعتصامهم بطرد القوات السعودية والإماراتية
14/7/2020

وقال كلشات في منشور عبر حسابه على تويتر، اليوم الاثنين،:"قد أدرك الشعب اليمني وحكومة الشرعية خطر الإمارات ووضوح مشاريعها العدائية، هناك نوايا بتكرار مسرحية سقطرى في المهرة".

ودعا كلشات الجميع في محافظة المهرة بترك الحسابات السياسية ومغادرة المربع الرمادي فليس هناك إلا دولة وحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب والمعترف بها دولياً".

كما القدس فلسطينية ستظل المهرة يمنية

كما تفاعل ناشطون يمنيون تحت وسم #المهره_يمنيه_ضد_الاحتلال، وذلك رفضًا للمشاريع السعودية الإماراتية في محافظة المهرة، شرقي اليمن.

وشدد ناشطون يمنيون على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا ضد المشروع السعودي الإماراتي في محافظة المهرة.

وساوى ناشطون بين القدس العربية والمسلمة، وبين المهرة اليمنية وأنها ستبقى يمنية رغم أهداف التحالف السعودي الإماراتي.

هذا وكانت لجنة اعتصام  المهرة قد أكدت، في وقت سابق، في بيان لها رفضها لمحاولة إيجاد الفتن والصراعات وقيام جهات بالسعي لتكرار سيناريو الأحداث الذي مرت به جزيرة سقطرى.

وينظم أهالي محافظة المهرة (شرقي اليمن)، والمتاخمة للحدود الغربية لسلطنة عمان؛ اعتصاما مفتوحا منذ عام 2018 رفضا لوجود القوات السعودية والإماراتية، وسيطرتها على منافذ المحافظة وموانئها.

والمهرة هي أقصى محافظة في الشرق من الجمهورية اليمنية، وثانية أكبر المحافظات في البلاد بعد حضرموت.

https://twitter.com/Alokaimii/status/1282424655597510659?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/muaathjamal3/status/1282373554403708929?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/muaathjamal3/status/1282390582061608961?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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