قوات الوفاق: حان وقت تدفق النفط وإنهاء وجود المرتزقة في ليبيا

وأكد قنونو موقفهم الثابت في الدفاع عن النفس، وضرب بؤر التهديد، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد.

وقال قنونو، إن قوات حكومة الوفاق ماضية إلى المدن المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها.

وتوجه بالتحية لمنتسبي القوات البريّة والجويّة والبحرية والدفاع الجوي، وقال" نعاهد شعبنا بان جرائم المقابر الجماعية و زرع الألغام لن تمر دون عقاب".

وكان المتحدث باسم خليفة حفتر، أحمد المسماري أعلن في بيان متلفز، الإصرار على إغلاق الموانئ والحقول النفطية، غداة إعلان المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، رفع القوة القاهرة عن صادراتها، قبل أن تتراجع عن ذلك الأحد، بعد بيان المسماري.

#عملية_بركان_الغضب: عقيد طيار محمد قنونو – المتحدث باسم الجيش الليبي حان الوقت ليتدفق النفط مجدداً والضرب على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين و انهاء تواجد المرتزقة الداعمين لمجرم الحرب الذي اباح لهم ارض ليبيا و سماءها pic.twitter.com/ApuDYZ9T7y — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) July 14, 2020

وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2020، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط، تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري، كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، مما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة فيها.

ووفق أحدث تقديرات المؤسسة، فإن تراجع الإنتاج النفطي كبد ليبيا خسائر بنحو 6.5 مليارات دولار، إضافة إلى تكاليف باهظة لإصلاح أضرار جسيمة لحقت بالبنية التحتية وشبكة خطوط الأنابيب وصيانة الآبار.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.

لماذا لم تطلبوا من حفتر وقف الحرب عندما كان على اسوار طرابلس يقصف المدنيين⁉️ — معاذ (@Doyazan) July 14, 2020

الإمارات ووقف إطلاق النار في ليبيا

من ناحية أخرى تفاعل مغردون مع دعوة وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إلى وقف إطلاق النار والحوار بين الأطراف الليبية، متسائلين عن سبب هذا التغير في الموقف الرسمي للإمارات.

وقال قرقاش في تغريدة عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، إن طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار.

طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة.

وندعو من الإمارات إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 14, 2020

ورد مغردون على الوزير الإماراتي قائلين، هل هذا إعلان هزيمة من الإمارات في ليبيا، أم أن محمد بن زايد تلقى الأوامر بالتلفون بالتراجع".

واعتبر مغردون أن "الإمارات استشعرت قرب تحرير سرت الجفرة وتحاول أن تبدو في صورة الحكم العاقل".

توك سامع طبول الحرب في ليبيا ؟!

الان سبق السيف العذل لكم ثلاث سنوات وانتم تمولون حفتر وتقرعون طبول الحرب ضد حكومة السراج الشرعيه وبعد ما طلب السراج الحمايه من اردوغان وشفتوا العين الحمراء رجعتوا تطلبون التفاوض ! — راشد بن عرار النعيمي 🇶🇦 (@rashedalnam1) July 14, 2020

وقالت مغردة" يعني تعترف أن الإمارات هي المسؤولة عن إطلاق النار والحرب في ليبيا؟

وكتب حساب باسم معاذ" لماذا لم تطلبوا من حفتر وقف الحرب عندما كان على أسوار طرابلس يقصف المدنيين؟

#الإمارات وقد استشعرت قرب تحرير #سرت_الجفرة تحاول أن تيدو في صورة الحكم العاقل

أنتم يا سيادة الوزير أصل الأزمة وسبب خراب #ليبيا وغيرها من بلدان العالم العربي

والحل الاعتذار للشعوب العربية والانزواء في بلداتكم#ليبيا_تنتصر https://t.co/lEbuAgiLNd — سمير العركى (@s_alaraki) July 14, 2020

يعني تعترف أن الامارات هي المسؤولة عن اطلاق النار والحرب في ليبيا 🇱🇾 — ghouili hadba (@_hadba) July 14, 2020

إصابة 3 أطفال بألغام جنوبي طرابلس

وأعلن الجيش الليبي، فجر الثلاثاء، إصابة 3 أطفال في انفجار ألغام زرعتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال بيان نشر على حساب عملية بركان الغضب إن 3 أطفال، بينهم طفلان من عائلة واحدة، بانفجار لغم في منطقة الخلة – جنوبي طرابلس- زرعته مرتزقة فاغنر قبل فرارها.

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، هجوما على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن تحقق قوات الحكومة الليبية انتصارات كبيرة عليها.

وكانت أبرز تلك تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.