قد تزول مناعتهم.. باحثون يفاجئون المتعافين من فيروس كورونا

وفي دراسة هي الأولى من نوعها، فحص باحثون من (كينغز كولدج) في لندن مستويات الأجسام المضادة لدى أكثر من 90 مصابا بفيروس كورونا المستجد، وراقبوا كيف تبدلت مع الوقت.

وأظهرت فحوص الدم أن الاستجابة المناعية ضد الفيروس ظهرت حتى لدى الأفراد الذين أصيبوا بعوارض طفيفة.

وأبدى 60% من المجموعة التي جرى درسها استجابة مناعية "قوية" خلال الأسابيع الأولى التي تلت إصابتهم بالعدوى.

لكن، وبعد ثلاثة أشهر، حافظ 16,7% فقط منهم على مستويات عالية من الأجسام المضادة لكوفيد-19 بينما خسر بضعة مرضى أي جسم مضاد قابل للرصد في دمهم.

