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سياسة

قائدان ليبيان: قاتلنا مع حفتر في كل المحاور ولم نتحصل على شيء (فيديو)

آثار الدمار الذي خخلفه عدوان حفتر في سوق الجريد في بنغازي شرقي ليبيا
آثار الدمار الذي خخلفه عدوان حفتر في سوق الجريد في بنغازي شرقي ليبيا
14/7/2020

وقال محمد الدغاري "لو ما مخدمناش اليوم والله ما في فردة خبز في الحوش"، ووجه الدغاري حديثه لـ "عبدالله الثني" رئيس حكومة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ساخرًا  "الله يسامحك يا اللي كنت السبب ، منور سي عبدالله الثني والله".

⬅️ المقدم : عبد السلام الناجي ⬅️ المقدم : محمود الدغاري – لا في الشبع فخر ولا في الجوع عار ? – شكراً فخامة الرئيس #عبدالله_الثني ??

Posted by ‎بجوها بنغازي‎ on Monday, 13 July 2020

وأضاف الدغاري" لا الشرطة اللي خدمت فيها 37 سنة عطتني دوا، و لا الجيش اللي قاتلت معه في جميع محاور بني غازي شيء".

وختم الدغاري حديثه " بالخدمة اللي قدمناها للجيش و الشرطة .. نشهد الله أننا لا نسامح من كان السبب ".

تعد بنغازي معقل القائد العسكري الليبي خليفة حفتر الذي استولى عليها عام 2017، بعد حملة قصف دامت 4 سنوات.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، هجومًا على العاصمة طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن تحقق قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، انتصارات كبيرة عليها.

وكانت أبرز تلك الانتصارات، تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ، وتحرير مدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

والأحد، أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، أنه سيعزز منظومته الدفاعية استعدادا لمعركة محتملة في مدينة سرت، وسيشكل قوة مشتركة لتأمين المنطقة الغربية عقب طرد قوات حفتر منها.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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