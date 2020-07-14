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سياسة

شاهد: والي وهران ينفعل في وجه طبيب بسبب "الأكسجين".. كيف رد الجزائريون؟

والي وهران يرد منفعلا على الطبيب
والي وهران يرد منفعلا على الطبيب
14/7/2020

ورد والي وهران، عبد القادر جلاوي، بقوة على أحد أطباء المدينة الذي أكد أن المستشفى الذي يعمل به فقد العديد من المرضى، فقط بسبب نقص الأكسجين.

?#شاهد.. ردة فعل والي #وهران حين أخبره أحد الأطباء عن انعدام الاكسجين بالمستشفى !!!?

Posted by El Djazairia One on Monday, 13 July 2020

وقال الوالي منفعلا " ماتقوليش مكاش أكسجين (أي لا أريد سماع كلمة لا يوجد أكسجين) لأنني تعاقدت مع مؤسسة خاصة بالمجال". 

واستنكر مدونون ما قام به الوالي معتبرينه مثالا عن الخطاب الأحادي القديم، في حين استغرب آخرون كيف يكذّب بروفيسيور يقضي مدة طويلة في الميدان. 

التبلعيط والتبلعيط والتبلعيط ووووووو مارهمش حاسين حجم الازمة ربي يجعل الخير!

Posted by Zhour Chenouf on Monday, 13 July 2020

وسجلت الجزائر  نحو 19 ألف إصابة بفيروس كورونا، من بينها نحو ألف حالة وفاة.

أما الحالات التي تماثلت للشفاء فبلغت نحو 14 ألفا.

سبحان الله يكذب في بروفيسور في عقله يا دين الرب

Posted by Farouk Benchabane on Monday, 13 July 2020

انا عطيتلو. …. انا عطيتلو … انا عطيتلو. … ديار ? ديار ? ضك نعيطلوا. … …

Posted by Benhamou Hamou Kh on Monday, 13 July 2020

هذوما. شواكر. راهو طبيبب. مثقف. أحترموه

Posted by ‎فور لطفي‎ on Monday, 13 July 2020

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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