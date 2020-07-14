حمى التطبيع تتزايد.. كاتب سعودي جديد يتمنى زيارة إسرائيل (فيديو)

وكتب الفوزان في تغريدته "أتمنى أن أزور تل أبيب، ولو وجهت لي دعوة سوف أقبلها دون تردد".

اتمنى ان ازور تل أبيب ولو وجهة لي دعوة سوف اقبلها دون تردد — سعود الفوزان (@saudfozan1) July 12, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى "مليارات الدولارات ذهبت لإخواننا الفلسطينيين، ماذا كسبنا منهم غير الحقد وعدم احترام إخوانهم بالمملكة، شاهدت مظاهرات في غزة تحمل صورا لقادتنا، وهذا خط أحمر لنا السعوديين، ولكني لم أشاهد مظاهرات في إسرائيل مثل ذلك".

وتابع "إذن إخواني الفلسطينيين لا تلوموننا إذا حبينا إسرائيل عنكم".

مليارات الدولارات ذهبت لإخواننا الفلسطينيين ماذا كسبنا منهم غير الحقد وعدم احترام إخوانهم بالمملكة /شاهدت مظاهرات في غزة تحمل صور لقادتنا وهذا خط أحمر لنا السعوديين ولكني لم أشاهد مظاهرات في اسرائيل مثل ذلك /إذن إخواني الفلسطينيين لا تلوموننا اذا حبينا إسرائيل عنكم pic.twitter.com/O3lgV5DE9O — سعود الفوزان (@saudfozan1) July 13, 2020

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولون إسرائيليون بشكل كبير بتطبيع الكاتب السعودي، مرحبين بزيارته لإسرائيل كما تمنى هو.

وغرد حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قائلاً "سنكون سعداء لاستضافتك.. سيأتي اليوم إن شاء الله عندما تنتهي أزمة الكورونا، أهلا وسهلا".

سنكون سعداء لاستضافتك في إسرائيل، سيأتي اليوم إن شاء الله عندما تنتهي ازمه الكورونا. اهلا وسهلا https://t.co/3tB5UEaQfd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 13, 2020

كما علق أيضاً على تغريدة الفوزان كل من: متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، ‏والمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، وغيرهم من الإسرائيليين.

اهلا وسهلا فيك في بلد السلام https://t.co/bQ1nnfbTnl — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 14, 2020

بدون دعوة مرغوب في كل السعوديين واهلا وسهلا فيكم https://t.co/toXwVO5Orr — Hassan Kaabia (@HassanKaabia) July 14, 2020

على الرحب و السعة حنانيك و سعديك ، أوجه لك دعوة لزيارة تل أبيب 🇮🇱🕎 المنيعة و الأبية ، في ضيافتي الشخصية حللتم أهلاً و وطأتم سهلاً .. يا هلا بريح الرياض 🇸🇦 https://t.co/Vc36h9xKgc — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 13, 2020

وأثارت أمنية الكاتب السعودي استنكارا عربيا واسعا، وغرّد وزير الصحة الفلسطيني الأسبق باسم نعيم قائلا: "ولماذا تخبرنا على الملأ؟ هل تعتقد أن زيارتك ستغير وجه التاريخ؟ أو تعتقد أنك شخص مهم؟ لن يحدث شيء سوى إضافة اسم جديد لقائمة العار. كثيرون أكبر وأقوى منك حاولوا وفشلوا في زعزعة عقيدة الأمة تجاه فلسطين والصهاينة".

https://twitter.com/NaimBasem2020/status/1282695968580874247?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي سياق متصل قال موقع إسرائيلي، الإثنين، إنه للمرة الأولى نشر باحث سعودي مقالا بالعبرية في مجلة تصدر عن جامعة تل أبيب بإسرائيل.

وقال الموقع إن الباحث، وهو محمد الغبان الأستاذ المشارك للغة العبرية في جامعة الملك سعود، أراد من بحثه أن يوضح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان على علاقة جيدة مع اليهود، وتعامل معهم لأسباب لها علاقة بالسياسة فقط.

لأول مرة نشر باحث سعودي مقالة أكاديمية بمجلة إسرائيلية نشر البروفيسور محمد الغبين من جامعة الملك سعود مقالة بالعبرية في مجلة كيشير (جامعة تل أبيب) عنوانها "المساهمة في تحسين صورة النبي محمد في أعين الجمهور الإسرائيلي: عهود محمد ومراسلاته مع يهود شبه الجزيرة العربية"@kaisos1987 pic.twitter.com/aiYXUsUDNv — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 13, 2020

ولاقت تغريدة الفوزان ومقال البروفيسور السعودي، جدلًا واستياءً واسعًا، وفجّرت غضبًا شعبيًا كبيرًا إثر "التطبيع العلني" مع إسرائيل.

ورد نشطاء على الفوزان قائلين: "سود الله وجه الخونة"، "صهاينة السعودية يشتاقون لأحضان بني عمومتهم في تل أبيب"، مردفين "مهما حاولتم التودد والتقرب لليهود فأنت وأمثالك في نظرهم مجرد جرذ الصحراء المزدري والمتعطش للدماء".

وعلق آخرون على مقال البروفيسور السعودي بقولهم "تطبيع بين الكيانين السعودي والإسرائيلي"، مضيفين "يبدو بأن الباحث هذا لم يقرأ القرآن أبداً".

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سود الله وجه الخونة https://t.co/fV8hWDtJvx — Aroub Soubh عروب صبح 🍂 (@bataleh) July 13, 2020

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1282594135027986434?ref_src=twsrc%5Etfw

أتمنى أن تزور معلم الإملاء الذي خرجك من الصف الأول إن كان حيا، ثم سنناقش معك الفكرة. https://t.co/JRoUJOYwWK — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 13, 2020

طبعا ..صلة الرحم لا يجوز قطعها ! https://t.co/I7mCr4jDZo — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) July 13, 2020

https://twitter.com/kalimba_2020/status/1282753827616231426?ref_src=twsrc%5Etfw

قمة الإنبطاح والذّل لدرجة تسوّل دعوة زيارة🤣🤣🤣 https://t.co/j7Z8hb0i89 — ramla ahmed (@ramla2018) July 13, 2020

https://twitter.com/alshammriibader/status/1282957363306205189?ref_src=twsrc%5Etfw

يبدو ان الباحث ده ما قرأش قرآن خالص https://t.co/NK0rZTDGzr — ڪريــم (@kaream74) July 13, 2020

هذه العينات السلمانية لن يتم اعتقالها أو التعرض لها لأنها تعبر عن وجهة نظر وحرية شخصية بما أن الموضوع يخص اسرائيل فلا ضرر في التعاطف مع الكيان المحتل في #السعودية_العظمى .#سعوديين_مع_التطبيع https://t.co/6QErtqzSkP pic.twitter.com/CNdFjg9H4E — عيسى بن ربيعه (@3issaqtr) July 13, 2020