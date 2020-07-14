حماس: قناة العربية تقود حملة "تضليل وتشويه" ضد المقاومة

وأضافت حماس في بيان لها أن الفضائية السعودية تستند إلى "أكاذيب وافتراءات" من صناعة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وتابعت "ما تقوم به قناة العربية وغيرها ينسجم تماما مع سياسات الاحتلال "الصهيوني" ومخططاته المستمرة للعدوان على شعبنا، وشطب حقوقه التاريخية".

ورأت حماس، أن ما تقوم به القناة يجعلها "تقف مع الاحتلال صفاً واحداً ضد شعبنا مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات".

بيان حماس

وكانت قناة العربية الفضائية (سعودية تبث من الإمارات)، قد شنت خلال الأيام الماضية، هجوما على حركة حماس، وجناحها العسكري "كتائب القسام".

وقالت القناة إن وزارة الداخلية بغزة (تقودها حماس) اعتقلت أعضاء في "القسام" بتهمة التخابر مع إسرائيل، وهو ما نفته الوزارة في بيان أصدرته، واتهمت فيه "العربية" بممارسة التضليل، وترويج الشائعات والأكاذيب".

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بهروب قائد في القوة البحرية التابعة لحركة حماس وبحوزته وثائق خاصة بالحركة، بعد اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009.

مصادر لـ #العربية تكشف تفاصيل جديدة عن القيادي الهارب لإسرائيل وقيامه بتسريب معلومات تفصيلية عن تحركات قادة #حماس وأماكن تخزين الحركة لأسلحتها ومواقع تدريب كوادرها في قطاع #غزة https://t.co/plTyA11Yau #العربية — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) July 13, 2020

كما أفادت بأن داخلية حماس في قطاع غزة أعلنت اعتقال خليّة من العملاء، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن قائد "كوماندوس" حماس البحري هو من هرب لإسرائيل، مؤكداً أن لديه وثائق مهمة، ومشيراً إلى أنه هرب عبر البحر بمساعدة إسرائيلية.

وأشار مراسل قناة العربية إلى أن حماس قامت باعتقال 16 من عناصرها بعد فرار "أبوعجوة" إلى إسرائيل.

واستهجن نشطاء حملة قناة العربية السعودية، لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية، عقب نشرها أخبارا مزعومة عن هروب قيادي في كتائب القسام لإسرائيل وتسريبه لمعلومات عن تحركات قادة حركة "حماس".

جنون يصيب قناة العربية ، بتغطية مباشرة على مدار الساعة موجهة ضد حماس و المقاومة !!! ما هدف تلك القناة العبرية الناطقة بالعربية #العربية_أن_تكذب_أكثر #الإعلام_المقاوم — يحيى عياش # فلسطين (@yahyaayyash1234) July 13, 2020

لو أفترضنا أن الخبر صحيح بشأن هروب قيادي في حماس إلى إسرائيل ..

نفسي أعرف ايش اللي مخلي قناة العبرية مدري العربية تحتفل بهذا الشكل وتعطي الموضوع أكبر من حجمه بألف مرة ؟! العربية القناة الوحيدة اللي تكذب وترجع تصدق كذبتها .. طبعا حركة حماس كذبت الخبر — مجدي عُقبة (@OQBAH33) July 12, 2020

وقال نشطاء إن قناة العربية تمثّل معول هدم يستهدف النيل من الشعوب الحرة وقواها وتنتصر لأعداء الأمة في كل مكان، وهي اليوم تجدد حربها ضد حماس وكتائب القسام خدمة للمشروع الصهيوني الذي كانت له الحركة بالمرصاد.

قناة العربية أن تكذب أكثر

تم طردها من قطاع غزة نتيجة أخبارها الكاذبة عن المقاومة و كثيراً ما تنشر صوراً مفبركة و أخباراً غير صحيحة عن الفلسطينيين و آخرها كان هروب عميل من قادة حماس و إعتقال آخرين بحجة أنهم عملاء و لكن ذلك ليس صحيحاً أبداً — ⁦🇵🇸⁩ الرادع الفلسطيني-2 (@qupales) July 14, 2020

طارت #العربية بقصّة عن #حماس لا ندري مدى صدقيّتها. لسنا متأكدين بعد، وقد عوّدتنا القناة على ترويج الشائعات التي هي ضرب من الدعاية، وليس على نقل الأخبار بمهنية بعيداً عن التلفيق والتحامل. ما نعرفه أن الحركة أصدرت بياناً تستنكر فيه زعم القناة أنها اعتقلت منتمين إليها.#قاوم_الدعاية pic.twitter.com/ejjEFV0MSu — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) July 12, 2020

مثير للشفقة حال قناة العربية (العبرية) وهي تحاول بكل الوسائل تشويه صورة المقاومة الفلسطينية، تقارير وبرامج وضيوف والهدف واحد "استرضاء اسرائيل وتأكيد الولاء لها"

والنتيجة..

فعل غيرها أضعاف ما فعلت ولم ينجحوا أن شعبنا الفلسطيني يعرف مقاومته، ويرى أفعالها. — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) July 14, 2020

وعلق نشطاء على خبر العربية قائلين: "أن تكذب أكثر"، مشيرين إلى أنه "تم طردها من قطاع غزة نتيجة أخبارها الكاذبة عن المقاومة وكثيراً ما تنشر صوراً مفبركة وأخباراً غير صحيحة عن الفلسطينيين".