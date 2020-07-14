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سياسة

بعد تجاهل صرخاتهم.. مشهد صادم لموتى كورونا أمام مستشفيات مصر

مقاطع فيديو تؤكد وجود موتى أمام مستشفيات حكومية بمصر
مقاطع فيديو تؤكد وجود موتى أمام مستشفيات حكومية بمصر
14/7/2020

وقالت صفحة "شارع سوهاج" المحلية على فيسبوك إن أحد المرضى توفي أمام مدخل مستشفى سوهاج العام، بعد طرده من قبل العاملين في المستشفى، رغم تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا بحسب فيديو تداوله أهالي مركز دار السلام بالمحافظة الواقعة جنوبي مصر.

وطالب القائمون على الصفحة، المسؤولين بالرد على هذا الأمر.

ونشر مدونون كذلك مقطع فيديو آخر يظهر استغاثة أحد أهالي مصابي كورونا بمستشفى القوصية المركزي في محافظة أسيوط جنوبي البلاد، بسبب عدم وجود أطباء في المستشفى وتدهور حالة المرضى.

بعدها نشر آخرون مقطع فيديو جديد يظهر انهيار الأهالي بسبب وفاة المريض ذاته.

يأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات الإصابات بفيروس كورونا في مصر بحسب التقارير المصرية الرسمية، وتأكيد المسؤولين المصريين بأنه تم السيطرة على الوباء.

وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور عوض تاج الدين، قد أعلن أنه تمت السيطرة على أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، بفضل الحكومة والمستشفيات.

وأشار تاج الدين خلال برنامج تلفزيوني الأسبوع الماضي، إلى أن "المنظومة الطبية في مصر متكاملة، وتستطيع أن تحتوي الحالات البسيطة والمتوسطة، ويتم توفير أماكن في المستشفيات للمرضى".

ووفقا لأرقام وزارة الصحة المصرية فإن الإصابات بفيروس كورونا تشهد تراجعا كبيرا حيث سجلت الوزارة أمس 931 حالة إصابة و77 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 83001 حالة والوفيات إلى 3935. 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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