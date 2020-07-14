"التعذيب سيد الأدلة".. إدانات بعد تثبيت حكم بإعدام شابين بالبحرين (فيديو)

وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها حكم مماثل عن محكمة التمييز بحق الشابين، بعدما أعيدت محاكمتهما إثر ظهور تقرير طبي لم يكن متوفرا خلال مجريات المحاكمة الاولى، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه ربما يحمل أدلّة على وجود تعذيب.

وقال بيان صادر عن المحامي العام إن "محكمة التمييز أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطياً والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصّد، من خلال كمين أُعد لهم في عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة".

تم رفض دخولي قاعة المحكمة التي سيحكم فيها زوجي. ولما طلبت مقابلة امين السر، قيل لي انه لايستطيع مقابلتي. اخبرتهم اني زوجة المحكوم ورغم ذلك رفضوا السماح لي#البحرين — Zainab Mohamed (@zainabmohamed55) July 13, 2020

وأضافت "معرفة أنّ زوجي يمكن أن يُعدم بإطلاق نار في أية لحظة من دون سابق انذار أمر لا يحتمل". ورمضان أب لثلاثة أطفال.

ووجه مغرّدون أصابع الاتهام إلى القضاء البحريني بالتماهي مع السلطة وتجاهل وقائع التعذيب المثبتة لوحدة التحقيق الخاصة، التي ثبت لديها بتقرير طبي تعرض الشابين للتعذيب، بحسب أسباب قبول نقض الحكم في 2018.

وطالب البعض بتصعيد الأحكام إلى الدوائر الدولية لوقفها، في حين تداول آخرون كلمات لأهالي المعتقلين و هم يناشدون السلطات بالعفو عن ذويهم والإفراج عنهم.

إرفَعي رأسَكِ عالياً يا صغيرَةْ .. سيعود الوالدُ عَنْ ما قريب .. لَمْ يستطيعوا مواجهة أبناء الشعب بالحقيقة فزجوا بِهم في سجونِهم اللئيمة 💔🕊 .. #كلا_للإعدام pic.twitter.com/qSaui8pnsL — 𝐌 🇵🇸 (@MohdAljaresh) July 13, 2020

وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن أملها في أن تكون الإجراءات القضائية "تجري بشفافية ووفقاً لضمانات المحاكمة العادلة".

وقال مسؤول في الوزارة "ما زلنا قلقين بسبب التقارير التي تفيد بأنّ رمضان وموسى تراجعا عن اعترافاتهما الأولية وأنّ سبب تراجعهما هو أنّ اعترافاتهما تلك انتُزعت من طريق التعذيب".

🚨رسالة ابناء #البحرين 🇧🇭🚨

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🇧🇭 ارجو عمل "رتويت" لهذه الرسالة

لتصل للعالم الحر الضمائر الشريفة

وفي هذا اليوم وبعد ساعات سيقدم شابان بحرينيان لاخر مرحلة تقاضي في حكم #الاعدام 🇧🇭

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نداء لهذا العالم #اوقفوا_الاعدامات وسفك دماء البحرينيين "تعالوا الى كلمة سواء"🇧🇭

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.#كلا_للإعدام 🇧🇭 pic.twitter.com/UFsQwvWJLc — حـســـن الــسـتري 🇧🇭🇦🇺 (@hassanabdalnabi) July 13, 2020

هذا و اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أنّ القضاء البحريني "قرّر أن يتجاهل بشكل صارخ أدلة المحكمة على التعذيب، رغم الانتهاكات المتكررة لحقهما في محاكمة عادلة".

وتابعت "بدلاً من إدانة ضحايا هذه المحاكمة التي بها عيوب لا يمكن إصلاحها، يجب عليها (السلطات) محاسبة المسؤولين عن تعذيبهما وضمان حصول المتهمين على تعويضات".

محكمة التمييز البحرينية أيدت حكم الاعدام بحق محمد رمضان و حسين موسى ، رغم انه في عام 2018 تم نقض الحكم بعد توصيات وحدة التحقيق الخاصة التي ثبت لديها بتقرير طبي تعرضهم للتعذيب. على #البحرين إطلاق سراحهما و أن تسمح لخبراء الأمم المتحدة بالتحقيق بشكل مستقل في مزاعم التعذيب pic.twitter.com/PlOFEiVcRC — Mohammed Sultan⁦🇲🇫⁩⁦🇧🇭⁩محمد سلطان (@MohamedSultanBH) July 13, 2020

وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي " للمطالبة بإقامة ملكية دستورية في المملكة.

وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاما بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء، لاحقت السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها "بث اخبار كاذبة".

🔴تدين منظمة @ADHRB أحكام الإعدام الصادرة اليوم عن محكمة التمييز في #البحرين بحق ضحيتي التعذيب #محمد_رمضان و #حسين_موسى وذلك بعد محاكمة لم تلتزم معايير المحاكمة العادلة وأصدرت أحكامها بناءً على اعترافات انتزعت تحت وطأة #التعذيب#كلا_للإعدام pic.twitter.com/aHdEEqQwgi — ADHRB (@ADHRB) July 13, 2020

والبحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خفف من القيود المفروضة على بيع الأسلحة إلى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في يناير/ كانون الثاني 2017.

ويذكر أن البحرين تتهم إيران بدعم المعارضين لها وبالسعي إلى التسبب في اضطرابات أمنية على أراضيها، وهو ما نفته طهران مرارا.

ومحمد رمضان و حسين موسى ضحايا لثلاث مرات

ضحايا اعتقال تعسفي

ضحايا تعذيب قاسي

ضحايا احكام (لم تنظر لشهادات التعذيب)

#StopExecutionsBahrain#كلا_للإعدام pic.twitter.com/PMEA4h9qqC — ebtisam Alsaegh (@ealsaegh) July 13, 2020

وجودك في غرف الموت حيث التعذيب؛ يعني بأنك مدان قبل أن تعرف تهمتك.. هكذا التعاطي الرسمي في المحاكم البحرينية وغيرها .. وكأن القاضي يقول: نعلم بأن الضحية انتزعت اعترافاته تحت وطأة التعذيب لكننا نصدر الأحكام انتقاما منه#محمد_رمضان #حسين_موسى #كلا_للإعدام #البحرين #Bahrain pic.twitter.com/pk0N1J3xFg — Hussain Nooh (@HussaiNooh) July 13, 2020