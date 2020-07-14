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سياسة

الأمم المتحدة تطالب البحرين بوقف إعدام "ناشطين"

العاصمة البحرينية - المنامة
العاصمة البحرينية - المنامة
14/7/2020

وقالت المفوضية في بيان إنها قلقة "إزاء تأييد حكم الإعدام بحق البحرينيين (محمد رمضان وحسين موسى)، زعما أن اعترافاتهما انتزعت منهما تحت التعذيب".

وأيدت محكمة التمييز (أعلى محكمة بالبحرين) الإثنين، إعدام رمضان وموسى، اللذين أدينا "بقتل شرطي والشروع في قتل آخرين بواسطة عبوة متفجرة في 2014″، وذلك في حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، وفق القانون البحريني.

وأضافت المفوضية: "نحث البحرين على التحقيق في جميع مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن، والتعذيب واستخدام الاعترافات بالإكراه".

وشددت على ضرورة "الوقف الفوري" لأي قرار بإعدام المواطنين، وإعادة محاكمتهما وفقا للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المعارضة البحرينية بالخارج وناشطون حقوقيون، إن رمضان وموسى "ناشطان"، وأن "السلطات البحرينية تستخدم القضاء ضد المعارضة، بغية الانتقام منهم".

وفي ديسمبر/كانون أول 2014، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في حكم أوّلي بإعدام المتهمين، ومعاقبة متهم ثالث بالسجن المؤبد (25 عاما)، إضافة للحكم بالسجن 6 سنوات على 9 آخرين، في القضية ذاتها.

وتواجه المنامة انتقادات دولية واسعة بسبب ارتفاع وتيرة أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية، وطالبت منظمات عدة بوقف الأحكام وإلغاء العمل بالعقوبة التي قالت إنها باتت سلاحاً ضد المعارضين.

المصدر : الأناضول
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