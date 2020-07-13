"ولادي الثلاثة ماتوا".. فجيعة أب مصري واستغاثات لانتشال ضحايا شاطئ الموت (فيديو)

وكان طفل، و11 شخصا حاولوا إنقاذه من الغرق، قد لقوا مصرعهم جميعا، الجمعة، في أحد شواطئ مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، والذي أطلق عليه "شاطئ الموت".

وبصرخات الحسرة والدموع، قال الأب المكلوم "حرام عليكم ولادي ماتوا الثلاثة، مشفناهمش بقالهم 4 أيام، قاعدين في المياه ليل ونهار، الرحمة حلوة".

وتابع باكيًا "عايزين مركب، نروح لمين؟ وطلبنا السيسي، احنا الشعب المصري وولادكم، نعمل إيه؟ لو ابن مسؤول كان زمانكم قلبتم الدنيا، ولادي بقالهم 4 أيام قاعدين في المياه يا عالم يا كفرة، يا عالم يا ظلمة".

كما تداول ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يناشد فيه غواصو الإسكندرية المحافظ لدعمهم بمعدات لانتشال بقية جثث ضحايا "شاطئ النخيل" الذين غرقوا يوم الجمعة الماضي.

غواصو الإسكندرية يستغيثون بالمحافظ لدعمهم بمعدات ومراكب لانتشال بقية جثث ضحايا شاطئ النخيل الذين غرقوا قبل يومين Posted by ‎الجزيرة – مصر‎ on Sunday, 12 July 2020

وذكر بيان صدر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية أن 11 شخصا حاولوا إنقاذ طفل كان يصارع الأمواج داخل مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي، ما أسفر عن غرقهم جميعا، إضافة إلى الطفل.

وتداول مدونون مقاطع فيديو تظهر محاولات انتشال الجثث من المياه، فضلًا عن زيارة محافظ الإسكندرية للشاطئ وتحميله الأهالي مسؤولية الحادث.

وقرر محافظ الإسكندرية إغلاق الشاطئ بسور على مسافة كيلومترين، رافضًا اقتراحات السكان بعمل بوابات على مدخل مدينة النخيل، حتى لا يُحجب عنهم الشاطئ.

يذكر أن شاطئ النخيل على البحر المتوسط والمعروف بـ "شاطئ الموت"، ضمن عدد من الشواطئ المغلقة أمام الجمهور إلى أجل غير مسمى، منذ مارس/آذار الماضي بقرار رئيس الوزراء، الخاص بحظر ارتيادها ضمن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

إلا أن الشاطئ المذكور، بحسب شهود عيان، يشهد تدفقا للمرتادين الذين تحاول الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تفريقهم وإبعادهم عنه.

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