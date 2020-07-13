مقترح جزائري بتغيير اسم البلاد في الدستور الجديد.. ما السبب؟

واقترح رحابي إسقاط اسم "الديمقراطية الشعبية" من الجزائر وإبقائها فقط الجمهورية الجزائرية في الدستور القادم.

وقال رحابي في مساهمته في الدستور الجديد، والتي سلمها إلى الرئاسة إن "الإسم الحالي للبلاد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يعدّ حمولة أيديولوجية أصبحت من زمن مضى ولم تعد صالحة لوقتنا الحالي".

-الهوية فصل فيها الآباء المؤسسون للدولة

– تسمية الجمهورية الجزائريةكعنوان جديد للدولة

– عهدة رئاسيةواحدة لست سنوات

– الرؤساء السابقون أعضاء مدى الحياة في المحكمة الدستورية

– مجلس أعلى للقضاء سلطة لا امتدادا لا للسلطة التنفيذية أو نقابة القضاة .https://t.co/5ZKMnZY7V5 — Abdelaziz Rahabi (@AbdelazizRahabi) July 12, 2020

وانتقد بعض مستخدمي منصات التواصل اقتراح الوزير رحابي معتبرينه تشبها بفرنسا وهو ما قد ينزع عن الجزائر هويتها. في حين، اعتبر بعضهم أن جل المقترحات الأخرى أصابت الهدف وعلى السلطة أن تستمع لها.

كثير من الحكمة والتبصّر في مقترحات الدبلوماسي والوزير الأسبق عبد العزيز رحابي للتعديلات الدستورية.. لو أن كانت للسلطة نية صدق في الإصلاح السياسي#الجزائر#الدستور#التعديلات_الدستورية#الحراك_الشعبي#الثورة_السلمية#الثورة_مستمرةhttps://t.co/DBmYWSKI66 — djaafer salamat جعفر سلمات (@DjaaferSalamat) July 12, 2020

وشكّل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجنة لتعديل الدستور مكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور وتعديله، وذلك تماشيا مع الوعود التي قطعها أثناء حملته الانتخابية.

وفي مايو/ أيار، كشفت الرئاسة الجزائرية عن مسودة مشروع تعديل الدستور ووزعتها على الأحزاب والجمعيات بهدف مناقشتها وإثرائها، وكان تعديل الدستور وتحديد فترات الرئاسة من أول الوعود التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

عبد العزيز رحابي يدخل هو الاخر مسرحية مناقشة الدستور.

شخصية وطنية من انتاج المخبر المركزي لصناعة الشخصيات و الاحزاب.#هدفنا_واحد_يتنحاو_ڨاع #دولة_مدنية_ماشي_عسكرية #الثورة_مستمرة #الحرية_لمعتقلي_الرأي — دولة مدنية ماشي عسكرية (@AliTouati16) July 11, 2020

وتضمنت المسودة -التي أعدتها لجنة شكلها تبون مطلع العام الجاري- عدة اقتراحات؛ من بينها استحداث منصب نائب الرئيس، وإقرار مبدأ عدم تولي أكثر من ولايتين رئاسيتين، واقتصار الولايات البرلمانية أيضا على اثنتين فقط.

كما ضمت المسودة مقترحا جديدا يطرح لأول مرة، ويتعلق بإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج بعد موافقة البرلمان الجزائري.