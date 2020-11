مسافر يهدد ركاب طائرة أمريكية بالقتل ويجبرها على الهبوط (فيديو)

وقام أحد ركاب الطائرة التابعة لخطوط ألاسكا الأمريكية والمُتجهة إلى شيكاغو بتصوير مقطع لقيام أحد المسافرين على الطائرة بالصراخ والتهديد بقتل كل من في الطائرة قائلاً "سأقتل كل من في الطائرة؛ سأموت باسم المسيح".

Alaska Airlines plane forced to land in Seattle after passenger starts yelling “I will kill everybody” pic.twitter.com/YAyQYQpkTK

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 13, 2020