مسافر يهدد ركاب طائرة أمريكية بالقتل ويجبرها على الهبوط (فيديو)

وقام أحد ركاب الطائرة التابعة لخطوط ألاسكا الأمريكية والمُتجهة إلى شيكاغو بتصوير مقطع لقيام أحد المسافرين على الطائرة بالصراخ والتهديد بقتل كل من في الطائرة قائلاً "سأقتل كل من في الطائرة؛ سأموت باسم المسيح".

Alaska Airlines plane forced to land in Seattle after passenger starts yelling “I will kill everybody” pic.twitter.com/YAyQYQpkTK — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 13, 2020

وقام مسافرون على متن الطائرة بالسيطرة على الرجل وتكبيله إلى أن قام طاقم القيادة بالهبوط في مطار مدينة "سياتل" الدولي وذلك بعد 20 دقيقة فقط من الإقلاع.

واعتقلت قوات الأمن الشخص في المطار وإيداعه في سجن مقاطعة "كينغ" لحين التحقيق معه.

وتكبد قطاع الطيران خسائر بالمليارات جراء وقف الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا، وبدأت عدد من الشركات في تسيير رحلات داخلية وخارجية محدودة مع اتخاذ عدد من التدابير للوقاية من الفيروس.