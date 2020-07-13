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سياسة

مسافر يهدد ركاب طائرة أمريكية بالقتل ويجبرها على الهبوط (فيديو)

أحد المسافرين على الطائرة صرخ وهدد بقتل كل من في الطائرة
أحد المسافرين على الطائرة صرخ وهدد بقتل كل من في الطائرة
13/7/2020

وقام أحد ركاب الطائرة التابعة لخطوط ألاسكا الأمريكية والمُتجهة إلى شيكاغو بتصوير مقطع لقيام أحد المسافرين على الطائرة بالصراخ والتهديد بقتل كل من في الطائرة قائلاً "سأقتل كل من في الطائرة؛ سأموت باسم المسيح".

وقام مسافرون على متن الطائرة بالسيطرة على الرجل وتكبيله إلى أن قام طاقم القيادة بالهبوط في مطار مدينة "سياتل" الدولي وذلك بعد 20 دقيقة فقط من الإقلاع.

واعتقلت قوات الأمن الشخص في المطار وإيداعه في سجن مقاطعة "كينغ" لحين التحقيق معه.

وتكبد قطاع الطيران خسائر بالمليارات جراء وقف الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا، وبدأت عدد من الشركات في تسيير رحلات داخلية وخارجية محدودة مع اتخاذ عدد من التدابير للوقاية من الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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