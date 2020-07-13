متمسكا بمبادئه حتى الرمق الأخير.. وفاة الصحفي المصري المعارض محمد منير (فيديو)

وكان منير قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال اعتقاله لأسبوعين بسبب مداخلة له مع قناة الجزيرة مباشر.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، اليوم، وفاة منير، دون تفاصيل عن سبب الوفاة.

وأفادت أنباء أن الكاتب الراحل تعرض لمشكلة في التنفس صباح اليوم، ومشكلة في عضلة القلب، ثم توفي عصر اليوم في مستشفى العجوزة".

ووفق تقارير صحفية، فإن وفاة منير جاءت إثر إصابته بفيروس كورونا أو الاشتباه في ذلك وحجزه للعلاج، فيما لم يصدر على الفور بيان من أسرته، يؤكد ذلك.

وتأتي وفاة منير، بعد 10 أيام من إطلاق سراحه على ذمة تحقيقات مرتبطة بتهم نفاها حول "نشر أخبار كاذبة".

وكان منير قد بث فيديو على صفحته قبل خمسة أيام يناشد فيه زملاءه في نقابة الصحفيين التدخل لنقله إلى مستشفى نظرا لإصابته بأعراض فيروس كورونا المستجد بعد قيام الشرطة المصرية باعتقاله عقابا على مداخلته مع قناة الجزيرة مباشر.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، إن "الكاتب الصحفي، محمد منير، توفي اليوم، بعد فترة وجيزة من إخلاء سبيله بدون ضمانات، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد الجنازة أو مكان الدفن".

وقبل يومين من اعتقاله بث محمد منير مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك يظهر اقتحام عناصر أمنية ترتدي زيا مدنيا لشقته .

وكان الصحفي محمد منير قد اعتقل إثر انتقاده لغلاف مجلة روزاليوسف، والتعليق عليه في مداخلة له على قناة الجزيرة مباشر، ليتم إخلاء سبيله بعد أسبوعين من اعتقاله بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت أسرة منير في بيان، اختطافه في تمام الساعة الثالثة فجرًا، من منزله بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وأخلت نيابة أمن الدولة العليا في 2 يوليو/ تموز الجاري سبيل الكاتب الصحفي محمد منير دون ضمانات، وغادر مستشفي ليمان سجن طرة (جنوبي القاهرة) والتي نقل لها آنذاك، لمعاناته من بعض الأمراض".

ومنير صحفي يساري ومعارض بارز، وأحد رموز تيار الاستقلال بنقابة الصحفيين، وله مقالات في أكثر من وسيلة إعلامية بمصر وخارجها.