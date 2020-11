شاهد: لحظة تصادم "جنوني" بين سفينتين في كندا

كانت السفينتان، آلانيس وفلورنسا سبيريت ، قادمتان من اتجاهين متعاكسين على طول قناة ويلاند المائية بمقاطعة أونتاريو الكندية، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو.

وتظهر لقطات الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل السفينتين وهما تنجرفان ببطء الواحدة قرب الأخرى قبل أن تتصادما بعنف.

This is crazy. This just happened less than 2 hours ago. Two cargo ships collided in the #WellandCanal. @Welland @WellandTribune. Video courtesy of Jeremy Barton. pic.twitter.com/l1oXNldnYm

