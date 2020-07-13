شاهد: لحظة تصادم "جنوني" بين سفينتين في كندا

كانت السفينتان، آلانيس وفلورنسا سبيريت ، قادمتان من اتجاهين متعاكسين على طول قناة ويلاند المائية بمقاطعة أونتاريو الكندية، وهو مسار شحن يربط بين بحيرة إيري وبحيرة أونتاريو.

وتظهر لقطات الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل السفينتين وهما تنجرفان ببطء الواحدة قرب الأخرى قبل أن تتصادما بعنف.

This is crazy. This just happened less than 2 hours ago. Two cargo ships collided in the #WellandCanal. @Welland @WellandTribune. Video courtesy of Jeremy Barton. pic.twitter.com/l1oXNldnYm — Nathan Howes (@HowesNathan) July 11, 2020

فيما نشر رجال إطفاء ويلاند صورًا لهيكل السفينتين المتضررتين.

وقال مراقب القوارب اليكس ستيوارت لصحيفة ويلاند تريبيون "لم أكن لأعتقد أبداً أنني سأرى ذلك".

ووصف أحد المتفرجين الحادث بأنه "مجنون" في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال جان أوبري مورين، نائب رئيس العلاقات الخارجية في شركة سانت لورانس سيواي مانجمنت للصحيفة، إنه لم يصب أحد في الحادث كما لم يخلف أي تلوث بالمياه.

وأضاف أن السفينتين، اللتين تمران في العادة متجاورتين في سلام، اصطدمتا ، وتعرضت السفينة فلورنسا سبيريت لأضرار أكبر لأنها كانت ترسو في الماء بشكل أعمق.

وتابع قائلا إن سفينة فلورنسا سبيريت كانت تنقل شحنة من الفحم أسفل القناة باتجاه بحيرة أونتاريو، بينما كانت السفينة آلانيس تحمل أجزاء من توربينات الرياح أعلى القناة باتجاه بحيرة إيري.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي النقل الكندي يحققون في الحادث.