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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: النيران تلتهم سفينة حربية أمريكية في كاليفورنيا

12/7/2020

وأظهرت مشاهد مصورة بثت مباشرة أن رجال الإطفاء وصلوا إلى موقع الحريق ليجدوا أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد بارتفاع مئات الأقدام في الهواء من عدة نقاط على طول السفينة البرمائية "بونهوم ريتشارد" الراسية في قاعدة سان دييغو البحرية والتي يبلغ طولها 257 مترا.

وانتشرت أطقم الطوارئ في زوارق بجانب السفينة المشتعلة مستخدمة خراطيم لإطفاء الحريق.

وكتبت قوات البحرية على تويتر، الأحد،: "تم نقل 18 بحارا إلى مستشفى محلي مصابين بإصابات لا تهدد حياتهم… الطاقم بكامله خارج السفينة وتم إحصاء جميع أفراد الطاقم".

وقالت قوات البحرية إن نحو 160 بحارا كانوا على متن السفينة عندما أعلن أن حريقا شب في نحو الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت إدارة الإنقاذ من الحرائق في سان دييغو على، تويتر، إن انفجارا وقع على السفينة وإنها تعمل مع وحدات الإطفاء الاتحادية لإخلاء المنطقة.

وبحلول، ظهر الأحد، بالتوقيت المحلي قالت الإدارة إن تعليمات صدرت لكل أفرادها بالخروج من الرصيف البحري في الوقت الذي أظهرت مشاهد مصورة من الجو تصاعد الحريق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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