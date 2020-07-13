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سياسة|الجزائر

رضيع ميت داخل ثلاجة لحفظ الطعام في الجزائر (فيديو صادم)

استنكر مدونون ما جاء في مقطع الفيديو معتبرين أنه حلقة في مسلسل "فضائح" قطاع الصحة
استنكر مدونون ما جاء في مقطع الفيديو معتبرين أنه حلقة في مسلسل "فضائح" قطاع الصحة
13/7/2020

واستنكر مدونون ما جاء في مقطع الفيديو، معتبرين أنه حلقة في مسلسل "فضائح" قطاع الصحة التي توالت مؤخرًا.

في حين ذكّر بعضهم بتصريح الرئيس تبون الذي قال في وقت سابق إن "الجزائر تمتلك أحسن منظومة صحية في أفريقيا".

وتعيش الجزائر زيادة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وتشهد المستشفيات حاليا نقصا كبيرا في الأوكسجين مما دعا السلطات إلى فتح تحقيق في الموضوع.

واعترف وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد قبل أيام أثناء زيارته لولاية بسكرة بالمشاكل الكبيرة التي يواجهها قطاع الصحة في بلاده، التي تفاقمت بانتشار جائحة كورونا.

واستقبل الأطباء الوزير بلافتات حملت معاناتهم ومعاناة الأهالي، وأشاروا إلى نقص الكوادر الذي لم يسمح لهم بأخذ قسط من الراحة منذ 4 أشهر وانعدام التجهيزات وتأخر التحاليل ومشاكل أخرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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